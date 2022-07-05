Строительство терминала сжиженного газа: пожелания населения обещают учесть

Она упомянула, что в настоящее время готовится техническое задание для экспертизы двух заявленных проектов терминалов СПГ в Латвии. Министр подчеркнула, что это необходимо, поскольку оценка должна предусматривать анализ всех рисков.

"Будут оцениваться риски безопасности и сохранения природных ценностей. В пределах возможностей все это нужно учитывать", - сказала Индриксоне.

По ее словам, в качестве первого критерия при оценке проектов предполагается, что государство наиболее охотно поддержит проект, не требующий ни государственных гарантий, ни привлечения в виде финансовых обязательств или финансирования. Однако есть возможность поддержать инвесторов в создании газопроводного подключения.

"Вопрос в том, в каком объеме и сколько это будет стоить. Кроме того, быстрее все подключения могут быть установлены инвесторами, потому что когда в процессе участвует государство, он идет намного дольше. Для нас важны два критерия - скорость и безопасность поставок", - сказала министр экономики.

Отвечая на вопрос, не останется ли напряженная ситуация на рынке не только в этом, но и в следующем отопительном сезоне из-за того, что рабочая группа во главе с Минэкономики до конца августа будет оценивать проекты терминалов, Индриксоне сказала, что разработчики заявили, что надеются стать участниками рынка уже в следующем отопительном сезоне.

Она также выразила надежду, что терминал в Палдиски в Эстонии или в Финляндии заработает уже этой осенью.

Как сообщалось, в начале июня правительство поручило Министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, на которые подали заявки AS Skulte LNG Terminal в Саулкрасты и SIA Kundziņsalas dienvidu projekts в Риге. До 31 августа в Кабинет министров должен быть представлен отчет, в котором с помощью независимых консультантов оценивается соответствие проектов экономическим и национальным интересам Латвии.