Командующий НВС: для введения всеобщей военной службы необходимо до 800 млн евро

Он сообщил, что дискуссии по этому вопросу велись уже с начала года и в них участвовало руководство НВС. Калниньш считает, что латвийские вооруженные силы все же должны комплектоваться на добровольной основе, но цель новой инициативы - обучить военному делу как можно более широкую часть общества, чтобы люди имели военную подготовку.

Командующий НВС отметил, что введение такой системы будет дорогим. Расчеты свидетельствуют, что единовременные вложения составят от 600 до 800 млн евро, а затем ежегодно потребуется около 120 млн евро.

Как сообщалось, планируется, что всеобщая военная служба будет постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы - всеобщая военная служба, служба в Земессардзе в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба - в учреждениях министерств внутренних дел, здравоохранения и благосостояния.

Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев. На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины смогут служить добровольно.

Также Командующий НВС заметил, что в этом году резко сократились темпы набора военнослужащих в армию.

В связи с этим он положительно оценивает предложение министра обороны Артиса Пабрикса о введении всеобщей военной службы. Это также даст возможность жителям страны лучше ознакомиться с системой обороны, что в свою очередь может облегчить набор военнослужащих в НВС, так как в настоящее время их нехватка довольно велика.

"В этом году темпы набора резко сократились. Мы набрали 98 солдат, тогда как в другие годы в этот период - около 300", - сообщил Калниньш.

Причиной этого, по мнению командующего НВС, может быть и "демографическая яма", и то, что родители меньше мотивируют молодых людей поступать на службу в НВС. Существенной причиной являются также сравнительно небольшие зарплаты военнослужащих, так как они не конкурентоспособны по сравнению с гражданскими отраслями.

"Сегодня солдат в первый год службы получает на руки около 1000-1050 евро, которые формируются из оплаты труда, компенсаций за питание и проживание", - сказал командующий.

Калниньш подчеркнул, что набор в армию будет тяжелой работой, так как наивно надеяться, что люди добровольно пойдут на службу.

Ранее RUS TVNET подробно описывал может выглядеть обязательная военная служба в Латвии.