Грузооборот Лиепайского порта за пять месяцев увеличился на 15,2%

Сыпучих грузов в Лиепайском порту в этот период перевалено 2,567 млн тонн (+14,4%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 1,653 млн тонн (+30,3%).

Перевалка генеральных грузов составила 1,118 млн тонн (+29%), в том числе грузов ro-ro - 769,1 тыс. тонн (+36,9%).

Перевалка наливных грузов составила 194,700 тыс. тонн, что на 34,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Среди стивидорных компаний Лиепайского порта за первые пять месяцев больше всего грузов перевалил Liepaja Bulk Terminal - 1,232 млн тонн (+34,5%). Грузооборот Terrabalt составил 909,842 тыс. тонн (+26%), Ekers Stividors LP - 899,348 тыс. тонн (+5,2%).

В июне в Лиепайском порту перевалено 620,2 тыс. тонн грузов (+10,5% по сравнению с июнем 2021 года), в том числе сыпучих - 399,5 тыс. тонн (+12,4%), генеральных грузов - 201,5 тыс. тонн (+38,7%), наливных - 19,2 тыс. тонн (-68,3%).

В 2021 году грузооборот Лиепайского порта составил 7,057 млн тонн, что на 6,9% больше, чем в 2020 году, в том числе в прошлом году за первые пять месяцев года порт перевалил 2,204 млн тонн грузов.

По грузообороту Лиепайский порт является третьим по величине в Латвии.