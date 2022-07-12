Не все разработчики мощных солнечных батарей и парков ветрогенераторов смогут получить ожидаемую прибыль

В передаче сообщается, что, как и Sadales tīkls из-за ограниченной мощности трансформаторных подстанций не хватает свободных генерирующих мощностей и поэтому не везде можно установить солнечные электростанции, проблемы ждут и разработчиков мощных солнечных панелей и парков ветрогенераторов, которым необходимо согласование с оператором по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls. Пропускная способность инфраструктуры высоковольтных линий также ограничена. Как сообщает передача, предпринимателям в сфере парков солнечной и ветровой энергии, возможно, придется профинансировать реконструкцию подстанций в размере от двух до шести миллионов евро за счет собственных средств.

"У нас были отдельные случаи, когда мы также включали в техническое задание реконструкцию 110-киловольтной сети. Это еще больше увеличивает затраты разработчика. В таких случаях мы ожидаем, что проект не будет реализован. Это слишком дорого", - сказал передаче член правления Augstsprieguma tīkls Арнис Даугулис.

Интерес к строительству энергетических парков чрезвычайно высок. Augstsprieguma tīkls выдало технические требования к проектам общей мощностью 3,5 гигаватт (ГВт). Передача сообщает, что есть подозрение, что некоторые бизнесмены не собираются строить парки, а зарезервировали мощности, чтобы потом спекулятивно продать их тем, кто в них действительно нуждается. Предприятию Augstsprieguma tīkls не нравится эта неясность.

"Мы надеемся, что планируемые поправки к Закону о рынке электроэнергии помогут решить эту проблему. Они предусматривают требование взимать плату за резервирование пропускной способности системы.

Если Сейм примет изменения, это может стать мощным механизмом, чтобы отделить зерна от плевел, оставив только реальные проекты", - говорит член правления Augstsprieguma tīkls.

Однако даже если будут созданы все парки солнечных батарей и ветрогенераторов, легких денег предпринимателям не обещают. Суммируя все коммерческие проекты, заявленные в Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls, они будут производить электроэнергию общей мощностью 4,5 ГВт. Как объясняет Даугулис TV3, Латвии столько и не нужно: "Чтобы понять, что это значит, сравним с самой большой нагрузкой в Латвии в самый холодный день января. Тогда необходимая мощность составляет 1,3 ГВт".

Экспорт также не будет выходом, поскольку в других странах региона ожидается перепроизводство электроэнергии, производимой солнечными и ветровыми энергетическими парками. Как поясняет передача, чтобы такие коммерческие парки не представляли рисков для системы электропередач, Augstsprieguma tīkls имеет право снижать мощность, допускаемую в систему, или даже полностью отключать парки.

"Это, в свою очередь, плохая новость для разработчиков. Если разработчик рассчитал, что сможет эксплуатировать свой парк на полную мощность, то на такие суммарные объемы мощностей есть ограничения. Проблема в том, что не все эти мощности реально смогут работать. Это проблема со стороны разработчиков, потому что как оператор системы передачи мы сделаем все, чтобы сохранить стабильность сети.

Это значит - если вы построили парк солнечных батарей на 500 мегаватт, но конкретный режим не позволит работать на такую мощность и вы не сможете продавать свой продукт на рынке, ваш парк будет стоять на месте и инвестиции будут потеряны!" - описывает ситуацию в интервью TV3 Даугулис.

В компании Augstsprieguma tīkls оценивают - вокруг парков солнечной и ветровой энергетики возник ненужный гиперажиотаж. Все коммерческие проекты будут иметь смысл только в том случае, если в Латвии будет быстро расти электрификация и потребление электроэнергии.