Опрос: Из-за повышения цен 87% жителей Латвии изменили свои покупательские привычки

64% респондентов указали, что обращают больше внимания, чем раньше, на цену продукта и выбирают товары, на которые распространяются скидки или акции. Следующей по популярности стратегией, которую практикуют 38% населения, является переход на более дешевые торговые марки, а 34% экономят деньги, реже посещая рестораны и кафе, реже пользуясь услугами доставки еды и чаще питаясь дома.

Также, по данным опроса, люди чаще берутся делать определенные вещи самостоятельно, вместо того, чтобы платить за это поставщику услуг - 30% опрошенных указали, что они занимались различным ремонтом, благоустройством дома или сада, огородом. 27% заявили, что создают запасы товаров, чтобы потом не пришлось за них переплачивать.

Думая о более крупных покупках, 25% населения заявили, что откладывают или отменяют их из-за высоких цен, а 7% поступают наоборот - торопятся сделать эти покупки, чтобы потом не пришлось платить больше. 13% опрошенных копят на подготовку к отопительному сезону и будущему повышению цен, и столько же людей заявили, что уже сейчас вынуждены тратить свои сбережения, чтобы справиться с повседневными и ежемесячными расходами.

Опрос был проведен Snapshots в июне 2022 года по заказу Swedbank. В нем приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.