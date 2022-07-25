Как война в Украине влияет на цену аренды квартир в Риге. Разбор RUS TVNET

Меня неожиданно выселили из квартиры. Хозяйка позвонила мне в конце марта и сказала, что наша квартира будет нужна для украинских беженцев из города Сумы, который бомбили россияне, и чем быстрее мы съедем - тем лучше. Мы с мужем бросились искать похожую квартиру - двухкомнатную, с неплохим ремонтом, в том же районе Кенгарагс в Риге. Мы очень быстро поняли, что за цену на аренду (без коммунальных счетов), которую мы платили год - 230 евро в месяц - найти похожее жилье стало невозможно. Квартиры, которые мы смотрели, стоили 250-300 евро, да и выглядели не бог весть как.
Что же происходит с рынком аренды недвижимости в Риге? Связано ли происходящее с войной России против Украины? Оправданы ли опасения о том, что латвийцам в результате стало негде жить? Разбирался RUS TVNET.
Рыночный аналитик агентства недвижимости Latio Ксения Иевлева говорит, что спрос на жилье по сравнению с концом прошлого года сейчас действительно высокий, и он продолжает расти.
Но причина тому - не только война в Украине. Снятие ограничений после пандемии Covid-19 также означает, что работающие и студенты начали возвращаться из более отдаленных мест проживания поближе к работе и учебе. По словам аналитика, "к началу учебного года этот фактор станет еще более выраженным".
Конечно, беженцы из Украины и иммигранты из России и Беларуси также формируют спрос на арендное жилье.
"Им всем нужно где-то жить, и это основательно разогрело рынок аренды в Риге и ее окрестностях", - замечает Ксения Иевлева.
По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 19 июля в Латвии зарегистрировано 34 983 украинских беженца, 29 586 из них получили вид на жительство с правом на трудоустройство.
Через муниципальные комиссии по гражданской обороне жилье было предоставлено 11 738 лицам, соответственно, остальные беженцы нашли его самостоятельно или живут у друзей и родственников.
Кроме того, граждане России и Беларуси, въезжающие в Ригу по шенгенским визам, фактически могут быть зарегистрированы только после декларирования, так что настоящие цифры в полном объеме будут видны лишь через месяц-два. Следует учитывать и то, что кризис в Украине не закончился и миграционный поток продолжается во всех направлениях как из зоны боевых действий, так и из стран режима, отмечает аналитик.
Арендодатели решили заработать
Ростом спроса на жилье активно пользуются арендодатели, чтобы повысить цены.
"Рынок аренды в настоящее время диктуют арендодатели, а не арендаторы, и это является определяющим фактором роста цен", - говорит Ксения Иевлева.
Оценщики недвижимости из Arco Real Estate и Latio в начале июля рассказывали Dienas bizness, что повышение арендной платы за последние три месяца составляет от 10% до 20%.
Руководитель отдела аренды Arco Real Estate Эдгар Даргис прокомментировал эти данные: "В начале апреля этого года цены на аренду начали постепенно расти, так как спрос на квартиры на рынке аренды в значительной степени формировался за счет иностранных покупателей, в основном из Украины, России и Беларуси. Высокий спрос на качественные или недавно отремонтированные квартиры позволил владельцам поднять арендную плату на 10–20 процентов, что, естественно, поставило арендаторов в незавидное положение".
Агентство недвижимости Latio предоставило RUS TVNET график средней цены на аренду жилья в Риге по месяцам за январь-июль 2022 года. Официальной статистики по ценам на аренду квартир в Риге нет, так как договора об аренде редко регистрируются в Земельной книге (государственной электронной базе данных о статусе недвижимости - Прим. ред.).
Что ждет жителей Риги осенью?
В новом сезоне агентства недвижимости ожидают несколько трендов, связанных, в первую очередь, с ожидаемым ростом цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Руководитель отдела жилплощади компании Ober-Haus Андис Бириньш говорит, что ожидает миграцию арендаторов - жильцы больших квартир с большими счетами за отопление будут искать варианты переезда в более экономичное жилье в отремонтированных и утепленных домах, где счета ниже. Поэтому Бириньш допускает, что цены на квартиры эконом-сегмента могут немного повыситься, так как спрос на них еще увеличится.
Другие эксперты говорят, что люди в большей степени будут обращать внимание на стоимость коммунальных услуг, но эксперты, опрошенные газетой Diena 20 июня, не думают, что это повлияет на стоимость аренды.
В свою очередь, небольшое снижение цен возможно в сегменте квартир с высокими коммунальными платежами. Исключением будут просторные квартиры класса люкс в тихом центре и Старой Риге, которые арендуют сотрудники посольств и филиалов международных компаний - в этом сегменте стоимость аренды не изменится, говорит Бириньш из Ober-Haus.
Но еще до осенних изменений в Ригу начнут возвращаться студенты, которые тоже претендуют на аренду бюджетного жилья. По мнению эксперта, из-за этого рост спроса на него продолжится.
Еще один фактор, влияющий на цены, - нестабильная экономическая и геополитическая ситуация. В таких обстоятельствах многие люди, планировавшие взять ипотечные кредиты для покупки собственного жилья, могут это решение отложить, писала в июне Diena.
То есть, российская агрессия в Украине повлияла на рынок аренды в Латвии, но аппетит арендодателей, энергетический кризис и отсутствие нового предложения на этом рынке - тоже важные факторы роста цен.
"Что будет зимой после начала отопительного сезона, неизвестно. Новых предложений на арендное жилье просто нет", - сказал глава Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс Латвийскому радио.
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