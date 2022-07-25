Как война в Украине влияет на цену аренды квартир в Риге. Разбор RUS TVNET

Через муниципальные комиссии по гражданской обороне жилье было предоставлено 11 738 лицам, соответственно, остальные беженцы нашли его самостоятельно или живут у друзей и родственников.

Кроме того, граждане России и Беларуси, въезжающие в Ригу по шенгенским визам, фактически могут быть зарегистрированы только после декларирования, так что настоящие цифры в полном объеме будут видны лишь через месяц-два. Следует учитывать и то, что кризис в Украине не закончился и миграционный поток продолжается во всех направлениях как из зоны боевых действий, так и из стран режима, отмечает аналитик.

Арендодатели решили заработать

Ростом спроса на жилье активно пользуются арендодатели, чтобы повысить цены.

"Рынок аренды в настоящее время диктуют арендодатели, а не арендаторы, и это является определяющим фактором роста цен", - говорит Ксения Иевлева.

Оценщики недвижимости из Arco Real Estate и Latio в начале июля рассказывали Dienas bizness, что повышение арендной платы за последние три месяца составляет от 10% до 20%.

Руководитель отдела аренды Arco Real Estate Эдгар Даргис прокомментировал эти данные: "В начале апреля этого года цены на аренду начали постепенно расти, так как спрос на квартиры на рынке аренды в значительной степени формировался за счет иностранных покупателей, в основном из Украины, России и Беларуси. Высокий спрос на качественные или недавно отремонтированные квартиры позволил владельцам поднять арендную плату на 10–20 процентов, что, естественно, поставило арендаторов в незавидное положение".

Агентство недвижимости Latio предоставило RUS TVNET график средней цены на аренду жилья в Риге по месяцам за январь-июль 2022 года. Официальной статистики по ценам на аренду квартир в Риге нет, так как договора об аренде редко регистрируются в Земельной книге (государственной электронной базе данных о статусе недвижимости - Прим. ред.).

Данные компании ФОТО: Latio

Что ждет жителей Риги осенью?

В новом сезоне агентства недвижимости ожидают несколько трендов, связанных, в первую очередь, с ожидаемым ростом цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Руководитель отдела жилплощади компании Ober-Haus Андис Бириньш говорит, что ожидает миграцию арендаторов - жильцы больших квартир с большими счетами за отопление будут искать варианты переезда в более экономичное жилье в отремонтированных и утепленных домах, где счета ниже. Поэтому Бириньш допускает, что цены на квартиры эконом-сегмента могут немного повыситься, так как спрос на них еще увеличится.

Другие эксперты говорят, что люди в большей степени будут обращать внимание на стоимость коммунальных услуг, но эксперты, опрошенные газетой Diena 20 июня, не думают, что это повлияет на стоимость аренды.

В свою очередь, небольшое снижение цен возможно в сегменте квартир с высокими коммунальными платежами. Исключением будут просторные квартиры класса люкс в тихом центре и Старой Риге, которые арендуют сотрудники посольств и филиалов международных компаний - в этом сегменте стоимость аренды не изменится, говорит Бириньш из Ober-Haus.

Но еще до осенних изменений в Ригу начнут возвращаться студенты, которые тоже претендуют на аренду бюджетного жилья. По мнению эксперта, из-за этого рост спроса на него продолжится.

Еще один фактор, влияющий на цены, - нестабильная экономическая и геополитическая ситуация. В таких обстоятельствах многие люди, планировавшие взять ипотечные кредиты для покупки собственного жилья, могут это решение отложить, писала в июне Diena.

То есть, российская агрессия в Украине повлияла на рынок аренды в Латвии, но аппетит арендодателей, энергетический кризис и отсутствие нового предложения на этом рынке - тоже важные факторы роста цен.

"Что будет зимой после начала отопительного сезона, неизвестно. Новых предложений на арендное жилье просто нет", - сказал глава Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс Латвийскому радио.