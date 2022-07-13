Линкайтс поручил АТД разработать для перевозчиков механизм действий в чрезвычайной ситуации

"АТД должна была создать механизм для чрезвычайных ситуаций - на случай, если, например, происходит забастовка водителей или пандемия. Не может быть таких случаев, когда не обеспечивается общественный транспорт. Поэтому должны быть резервные перевозчики, которые заранее выбраны в ходе закупки и могут прийти на помощь, обеспечив рейсы", - сказал министр.

Он отметил, что такая же ситуация, какая в начале июля возникла с предприятием Liepājas autobusu parks, которое не смогло выполнить все рейсы, ранее наблюдалась и в других местах Латвии, и там выполнение услуг переняли другие перевозчики.

Как сообщалось, предприятие Liepājas autobusu parks, которое с 1 июля обслуживает автобусные маршруты в Огрском и Айзкраукльском краях, не смогло выполнить все предусмотренные рейсы из-за нехватки водителей. Предприятию поручено устранить недостатки до 18 июля, в противном случае АТД инициирует расторжение договора с ним.

Liepājas autobusu parks сообщило, что во вторник, 12 июля, в Огре и Айзкраукле были выполнены все автобусные рейсы.