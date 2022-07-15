С 15 августа тариф на тепло в Риге повысится на 15%

В предыдущий раз тариф Rīgas siltums на услуги теплоснабжения менялся 11 марта этого года, увеличившись на 74,08 евро за МВт/ч.

Как пояснили в SPRK, изменения в новом тарифе связаны с изменением баланса тепловой энергии, повышением цен на топливо (щепу) и изменением стоимости других услуг по поставке тепловой энергии. SPRK также предупредил, что в связи с изменением цен на энергоресурсы, а также стоимости покупаемой тепловой энергии в следующем отопительном сезоне тариф в Риге может вырасти еще больше.

По сравнению с действующим тарифом переменные затраты (изменение энергетического баланса и технологических процессов, топлива, электроэнергии, покупной тепловой энергии и др.) увеличились на 11 %, а постоянные (ремонт и техническое обслуживание оборудования, амортизация основных средств, заработная плата и др.) - на 48%.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге, обслуживая теплосети протяженностью 825 километров. 77% производимой предприятием теплоэнергии используется для отопления жилых домов.