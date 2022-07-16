Федерация: Пенсионерам придется объяснять, почему в октябре они получат пенсию меньше, чем в сентябре

Ожидается, что пенсии будут проиндексированы уже в августе, и соответствующая сумма будет выплачена вместе с суммой индексации за сентябрь.

Это означает, что в августе пенсии и назначенные надбавки к пенсиям будут выплачены в ранее получаемом размере, а в сентябре - уже в увеличенном или проиндексированном размере вместе с невыплаченной индексационной надбавкой за август.

Барча указала, что с этим решением уже ничего не поделаешь, так как для того, чтобы индексированная сумма была выплачена в августе, решение должно было быть принято как минимум в июне.

Понятно, что Агентство государственного социального страхования не может в течение нескольких дней обеспечить индексированные пенсионные выплаты уже в августе, добавила Барча.

"Министерство благосостояния должно быть очень внимательным, чтобы не было перебоев с выплатой пенсий или каких-то ошибок. Теперь ему придется заняться еще и серьезным разъяснением того, почему люди, получив в сентябре индексированную и за август, и за сентябрь пенсию, в октябре будут ломать голову, куда опять пропали деньги", - высказалась Барча.

Она сообщила, что одним из предложений федерации была индексация пенсий два раза в год, но его не удалось согласовать с политиками. Кроме того, неясно, каким был бы размер пенсии, которую необходимо проиндексировать в апреле и сентябре. Барча отметила, что решение, очевидно, останется за политиками Сейма следующего созыва.

Как сообщалось ранее, в этом году государственные пенсии будут проиндексированы на два месяца раньше обычного. Это делается для того, чтобы оказать поддержку пенсионерам в условиях быстрой инфляции, особенно по мере роста цен на продукты питания, транспорт и медицинские услуги. Поэтому пенсии будут проиндексированы уже в августе, и соответствующая сумма будет выплачена вместе с суммой индексации за сентябрь.

В этом году с 1 августа будет проиндексирован размер государственной пенсии или ее части, которая не превышает 50 процентов от средней зарплаты страховых взносов по стране за предыдущий календарный год. Это же касается и суммы надбавки по старости и пенсии по инвалидности за один страховой год, накопленной до 31 декабря 1995 года.

Законопроект также предусматривает, что с 1 августа текущего года независимо от размера будет пересмотрена государственная пенсия политически репрессированным, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.