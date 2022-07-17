Эстонцы с "темным прошлым" пытаются затянуть полмира в новую крипто-схему

Группа эстонцев по всему миру плетет схему маркетинга сети криптовалют с названием Monarch, обещая обеспечить процветающее будущее жителям стран Азии, Африки и Южной Америки.

Некоторое время назад участники этой группы в гостинице Hilton, в Эстонии, представили свою идею.

Уже сообщалось, что криптовалюта Bitcoin стала источником различных скандалов уже с самого начала 2009 года. Кроме того, в тени Bitcoin появились и другие криптовалюты.

За время существования криптовалюта Bitcoin критиковалась за нестабильность , сложные транзакции и крупное потребление электроэнергии для ее получения. Кроме того, есть страны, где любые операции с криптовалютами запрещены.

Инвесторы видят криптовалюты как определенный инструмент страхования против инфляции, и это альтернативное платежное средство является важным игроком в экономике. Законный статус Bitcoin и других альтернативных монет в каждой стране свой. Большинство стран мира не признают Bitcoin легальным платежным средством, но не запрещено производить транзакции и другие операции с ним.

В отдельных странах определены различные лимиты, ограничивающие использование криптовалют, например, банкам запрещено использовать в финансовых операциях цифровые валюты. Но есть и страны, где за использование Bitcoin грозят очень большие штрафные санкции. Это страны, в которых цифровые валюты считаются угрозой для традиционной денежной системы и экономики.