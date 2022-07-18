Объемы грузов в портах Латвии и на железной дороге растут

Далее следует порт Вентспилса, в котором грузооборот за первые шесть месяцев составил 7,32 млн тонн, что на 25,4% больше, а на третьем месте Лиепайский порт с 3,88 млн тонн, что на 15,2% больше, чем в первые шесть месяцев 2021 года.

Из малых латвийских портов наибольший грузооборот за пять месяцев этого года продемонстрировал порт Скулте - 562,9 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее, за ним следуют Мерсрагский порт с 265,5 тыс. тонн (-4,5%) и порт Салацгривы с 191,1 тыс. тонн (-14,2%).

В общей сложности в малых латвийских портах за шесть месяцев этого года было перевалено 1,061 млн тонн грузов, что на 5,2% меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

Как сообщили в Министерстве сообщения, в июне в крупных портах Латвии было перевалено 3,4 млн тонн грузов, что по сравнению с маем меньше на 6%.

Как сообщил министр сообщения Талис Линкайтс, рост грузооборота обеспечил транзит Казахстана, особенно угля, и далее с учетом геополитической ситуации сотрудничество с Казахстаном будет иметь особое значение. Дальнейшую динамику грузооборота на фоне санкций против России и Беларуси можно будет видеть во втором полугодии.

Под влиянием санкций продолжают снижаться объемы нефтепродуктов и химических насыпных грузов.

В прошлом году в латвийских портах было перевалено 41,731 млн тонн грузов, что на 7,2% меньше, чем в 2020 году.

Объем железнодорожных грузовых перевозок в первом полугодии вырос на 17,6%

По данным Министерства сообщения, за первые шесть месяцев этого года объем железнодорожных грузовых перевозок в Латвии увеличился на 17,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составил 12,23 млн тонн.

Из них объем международных перевозок составил 11,589 млн тонн, что на 19,7% больше, чем в первом полугодии прошлого года, а объем внутренних перевозок снизился на 10,7% - до 641 тыс. тонн.

Оборот транзитных грузов в первом полугодии 2022 года составил 10,406 млн тонн, что на 25,6% больше по сравнению с первым полугодием 2021 года.

В том числе объем железнодорожных транзитных грузов через порты в первом полугодии текущего года составил 9,098 млн тонн, что на 49,6% больше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии - 1,308 млн тонн, что меньше на 40,6%.

Как сообщили агентству LETA в Минсообщения, рост железнодорожных перевозок обеспечивается угольными грузами казахстанского происхождения. Грузооборот нефтепродуктов, перевезенных железнодорожным транспортом, составил 2,16 млн тонн, что на 35% меньше, чем годом ранее. Оборот зерновых грузов составил 2,03 млн тонн, что на 11% больше.

В министерстве рассказали, что грузооборот с Россией снижается уже несколько месяцев, а грузооборот с Беларусью остается незначительным. С другой стороны, объем грузов из Казахстана увеличился за год в 72 раза.

В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии снизился на 8,9% по сравнению с 2020 годом и составил 21,963 млн тонн.