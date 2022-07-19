Вт, 19.07.2022
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Анастасия, проживающая в Германии украинка

Страны Балтии лидируют по инфляции в Евросоюзе и еврозоне

ФОТО: Shutterstock

В июне годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро Eurostat.

Годовая инфляция в Латвии в июне составила 19,2%. Более высокой в прошлом месяце она была в Эстонии (22%) и Литве (20,5%).

В июне по сравнению с шестым месяцем 2021 года инфляция была зарегистрирована во всех странах-членах ЕС.

Среднегодовая инфляция в ЕС в июне составила 9,6%, в еврозоне - 8,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем - маем - потребительские цены в июне в ЕС выросли на 0,9%, в еврозоне - на 8,6%.

При этом в Латвии они выросли на 2,4%, в Литве - на 2,2%, а в Эстонии - на 2,8%.

В месячном разрезе потребительские цены выросли во всех странах-членах ЕС, кроме Германии и Нидерландов, где они снизились на 0,1%, а самой высокой месячная инфляция была в Эстонии.

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