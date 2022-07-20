С нового года стоимость писем и посылок вырастет

"Высокие показатели общей инфляции как в Латвии, так и на международном уровне и особенно резкое повышение тарифов на энергоресурсы, увеличившее стоимость трансграничных и местных перевозок, ставят под угрозу возможности Latvijas pasts полностью реализовать свои обязательства по обеспечению универсальной почтовой услуги (УПУ) в 2023 году при сохранении действующих тарифов на УПУ", - поясняют представители компании.

Они также сообщили, что компания разработала и представила в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) новый тарифный проект на УПУ. Планируется, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

Представители Latvijas pasts отмечают, что в первом квартале 2022 года расходы предприятия на топливо выросли примерно на 32% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, а также увеличилась стоимость транспортировки международных почтовых отправлений, кроме того, ежегодно увеличиваются на 10-15% расходы почтовых компаний других стран, которые они включают в платежи Latvijas pasts за доставку посылок из Латвии адресатам в своих странах.

При разработке нового тарифного проекта на УПУ с 1 января 2023 года Latvijas pasts также учла сделанные в публичном пространстве заявления о повышении минимальной месячной заработной платы с 2023 года, что станет существенной дополнительной составляющей в графе затрат предприятия, добавляют его представители.

Параллельно компания отмечает, что продолжает внедрять меры по повышению эффективности и оптимизации для снижения затрат, но ожидается, что без изменения тарифов они не смогут полностью компенсировать рост затрат. Среди реализованных мероприятий - внедрение новых автоматизированных сортировочных решений, регулярный мониторинг заявок на почтовые услуги, изменение модели работы в убыточных почтовых отделениях и предоставление услуг наиболее эффективным способом в соответствии с реальным спросом, оптимизация и пересмотр маршрутов доставки, расширение сети пакоматов, повышение объема оцифрованных услуг, например, продвижение оформления посылок на сайте самообслуживания manspasts.lv.

При этом Latvijas pasts отмечает, что в результате пересмотра принадлежности отдельных групп стран к определенным тарифным группам снизятся тарифы на почтовые отправления в Северную Ирландию. Кроме того, увеличится размер скидки на отправления, оформленные на сайте самообслуживания manspasts.lv: теперь она будет составлять 0,55 евро вместо прежних 0,49 евро.

Универсальная почтовая услуга - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, который доступен всем пользователям в Латвии по единому тарифу, независимо от их географического положения. Поставщик УПУ обязан обеспечить доставку внутренней и международной письменной корреспонденции и почтовых посылок, а также доставку прессы по подписке. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждаются КРОУ.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии и содержит более 600 пунктов для оказания почтовых услуг. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, а также обеспечение коммерческого транспорта, экспресс-почты, платежных услуг, розничная торговля, в том числе прессой, филателистические услуги. Latvijas pasts - это предприятие, полностью принадлежащее государству, в котором работает около 3200 сотрудников.