Поставки российского газа через "Северный поток - 1" возобновились

Россия возобновила поставки, но в меньшем объеме. Как сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, объем поставок газа по трубопроводу составляет 530 ГВт/ч - это 30% от полной загрузки газопровода, пишет "Медуза".

Напомним, поставки газа по газопроводу были остановлены 11 июля, существовали опасения, что Москва может их не возобновить, как обещала, 21 июля.

Представитель Nord Stream AG отметил, что потребуется время, пока объемы поставок не достигнут уровня, который был до этого.