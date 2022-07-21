ЕЦБ впервые за 11 лет повышает базовую процентную ставку

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение о повышении основной базовой процентной ставки на 0,5 процентных пункта - до 0,5%.

Совет также принял решение увеличить ставку по депозитам овернайт до 0% и ставку по кредитам овернайт до 0,75%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,5 процентных пункта.

Базовая процентная ставка и ставка по кредиту овернайт действуют с 16 марта 2016 года, а ставка по депозиту овернайт - с 18 сентября 2019 года.

Банк заявил, что повышение процентных ставок поможет бороться с высокой инфляцией и обеспечит соответствие условий спроса достижению целей банка по инфляции в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ также сообщил, что процентные ставки могут быть снова повышены в будущем в зависимости от развития ситуации.

Параллельно ЕЦБ предложил новый инструмент антикризисного управления для решения напряженной ситуации на рынке облигаций в некоторых странах еврозоны. Этот инструмент планируется ввести в ответ на недавнее увеличение стоимости займов, которое чаще всего наблюдается в странах-членах еврозоны с высокой задолженностью, таких как Италия.

"Целевая программа покупки облигаций может быть активирована для борьбы с необоснованной, хаотичной динамикой рынка, которая серьезно угрожает реализации монетарной политики в зоне евро", - говорится в заявлении ЕЦБ.