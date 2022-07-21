ЕЦБ впервые за 11 лет повышает базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 21 июля, принял решение повысить базовую процентную ставку, тем самым осуществив повышение впервые за последние 11 лет.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 21 июля, принял решение повысить базовую процентную ставку, тем самым осуществив повышение впервые за последние 11 лет.
На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение о повышении основной базовой процентной ставки на 0,5 процентных пункта - до 0,5%.
Совет также принял решение увеличить ставку по депозитам овернайт до 0% и ставку по кредитам овернайт до 0,75%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,5 процентных пункта.
Базовая процентная ставка и ставка по кредиту овернайт действуют с 16 марта 2016 года, а ставка по депозиту овернайт - с 18 сентября 2019 года.
Банк заявил, что повышение процентных ставок поможет бороться с высокой инфляцией и обеспечит соответствие условий спроса достижению целей банка по инфляции в среднесрочной перспективе.
ЕЦБ также сообщил, что процентные ставки могут быть снова повышены в будущем в зависимости от развития ситуации.
Параллельно ЕЦБ предложил новый инструмент антикризисного управления для решения напряженной ситуации на рынке облигаций в некоторых странах еврозоны. Этот инструмент планируется ввести в ответ на недавнее увеличение стоимости займов, которое чаще всего наблюдается в странах-членах еврозоны с высокой задолженностью, таких как Италия.
"Целевая программа покупки облигаций может быть активирована для борьбы с необоснованной, хаотичной динамикой рынка, которая серьезно угрожает реализации монетарной политики в зоне евро", - говорится в заявлении ЕЦБ.
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