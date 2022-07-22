Европейский банк повысил процентные ставки: кредиты будут дорожать

Что именно подорожало Совет управляющих ЕЦБ принял решение увеличить три базовые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, новые ставки вступят в силу 27 июля: 0,50 процента в качестве процентной ставки для основных операций рефинансирования, 0,75 процента в качестве процентной ставки для варианта фиксированного кредитования и 0,00 процента в качестве процентной ставки для варианта фиксированного депозита.

Курсу евро такое решение понравилось: евро вырос по отношению к доллару на 0,7 процента и достиг уровня 1,024 доллара. Реакция европейских инвесторов на фондовом рынке в основном зависела от того, насколько определенная страна зависит от кредита: если общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос сразу после объявления новых процентных ставок, то итальянская биржа приняла сильное нисходящее направление (имеется дополнительная причина того, что именно сегодня итальянское правительство окончательно пало). Именно для европейских стран с высоким долговым бременем, таких как Италия или Франция, высокая базовая процентная ставка является проблемой, поскольку это означает, что им будет сложно обслуживать свой государственный долг. Это, в свою очередь, может привести к ситуации, когда они попадут в такую ​​беду, что не смогут удовлетворить основные потребности людей в стране.

Именно поэтому центральный банк также объявил о создании спасательного круга, а именно, банкиры придумали меру со сложным названием: инструмент защиты трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (TPI). Однако это не означает ничего другого, кроме того, что, если центральный банк видит, что страна начинает тонуть, он может на достаточно свободных условиях скупать облигации определенных стран и тем самым повышать курсы валют.

В случае с последним европейские экономисты уже начали спорить, не является ли это скрытой государственной помощью. «Политический кризис в Италии, вызванный по вине центрального банка, является хрестоматийным примером ситуации, на которую ЕЦБ не должен реагировать», — сказал Эксперт швейцарской компании по управлению активами Pictet Фредерик Дюкрозет.

Что это значит для нас

Базовая процентная ставка первоначально доходит до банков, поскольку одной из ее функций является определение процента, под который банки могут занимать или хранить деньги в центральном банке. Поскольку сами банки перекладывают более высокий процент на клиентов, можно ожидать, что для постоянных клиентов кредит также будет намного дороже. Вот почему повышение процентной ставки в Европе долго откладывалось, потому что центробанки опасались, что ужесточение денежно-кредитной политики также приведет к охлаждению экономики, но это последнее, что Европа хотела бы видеть во время энергетического кризиса. В конце концов, инфляция во многом является следствием энергетического кризиса, поэтому весьма сомнительно, что ограничение заимствований поможет снизить цены на нефть, природный газ или электроэнергию.

Базовые ставки имеют еще один побочный эффект: играя с ними можно изменить курс своей валюты по отношению к другим валютам. Процентная ставка — это, образно говоря, цена денег, и если она высока, то она также способствует стабильности или повышению курса валюты. Экспортной отрасли обычно не нравятся высокие процентные ставки.

Одной из причин, по которой евро упал почти на десять процентов по отношению к доллару в этом году, является также то, что Федеральная резервная система США (ФРС) начала повышать процентные ставки еще весной.

ФРС делала это так быстро, по крайней мере раз в месяц, что доллар начал расти. Хотя ФРС так же, как и ЕЦБ, оправдывает повышение процентной ставки тем, что это необходимо сделать для борьбы с инфляцией, но и в США инфляция еще не преодолена.

Еврибор взлетел В то же время растет и Еврибор: еще до решения EЦБ Еврибор поднялся до уровня 0,635 процента. Поскольку с ним связано большинство кредитов, особенно жилищных кредитов, платежи эстонцев по жилищным кредитам также увеличиваются. Еврибор стал положительным только в начале июня, до этого семь лет он оставался отрицательным.