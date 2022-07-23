Видео ⟩ В конце года в Латвии ожидается рецессия, которая особенно сильно затронет бедных

Одно из наиболее стремительно растущих предприятий по металлообработке в Латвии EMJ Metāls признает, что после вторжения России в Украину рынок сырья пережил большой шок и рост цен, но теперь ситуация нормализовалась.

Директор маркетинга EMJ Metāls Агрис Пунцулс пояснил, что из-за больших колебаний цен клиенты стали немного осторожнее. Размеры заказов меньше, но их по-прежнему много. Сигналы о многими прогнозируемых рецессиях предприятие не чувствует.

На мировых рынках в последние месяцы падение цен переживает не только металл, но и в меньшем степени также лесоматериалы, отдельные продукты питания и другое сырье. Экономист Петерис Страутиньш считает это предвестником рецессии, вероятность которой он оценивает как очень высокую. Страутиньш спад цен объясняет событиями в Китае, где кризис может вызвать разрыв пузыря в секторе недвижимости. Поэтому снизился спрос на строительные материалы.

Страутиньш прогнозирует, что рецессия будет означать торможение экономики, но не рост безработицы. Еще как угрозу именно европейской экономике он характеризует высокие цены на энергию, которые могут тормозить производство, полное же влияние будет видно зимой. Крупные счета за электричество и тепло означают меньше денег для других товаров, что уменьшит общее потребление. Это одна из причин, по которой Латвийский банк прогнозирует остановку экономического роста в 3-м квартале и возможное сокращение ВВП в последние месяцы года.

Подробнее в сюжете программы Panorāma