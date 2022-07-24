Вс, 24.07.2022
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Доходы депутата Сейма Мариса Можвилло в прошлом году выросли на 40 тысяч евро

Марис Можвилло ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

В прошлом году доходы депутата Сейма Мариса Можвилло, по сравнению с 2020 годом, выросли на 40 799 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица, сообщает агентство LETA.

В прошлом году большую часть доходов Можвилло получил в виде зарплаты в Сейме, где он заработал 45 987 евро. Кроме того, он получил доход в размере 5750 евро от продажи собственности.

На конец 2021 года у депутата были и долговые обязательства в размере 69 000 евро.

В прошлом году Можвилло приобрел легковой автомобиль Audi A6 2004 года выпуска. В собственности у него также имеются автомобиль Kia Rio 2006 года выпуска и мотоцикл Yamaha VMX 1200.

В использовании у депутата есть земля и здания в Риге.

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