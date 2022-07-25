Государство поддержало покупку 235 электромобилей, было потрачено почти 970 000 евро

По имеющейся информации, господдержка есть у 58 автосалонов, а на данный момент для покупки доступно 504 автомобиля, примерно треть из них гибриды.

Самым дорогим доступным автомобилем является новый Jaguar I-Pace S EV400, цена которого без дополнительного оборудования и без налога на добавленную стоимость составляет 60 000 евро, за ним следует новая Tesla Model 3 Performance - 59 990 евро, новый Peugeot e -Traveller L3 Allure 75kWh - 59 835 евро и подержанная Tesla Model 3 Performance - 59 765 евро.

С другой стороны, самым дешевым является подержанный Volkswagen E-UP PA MOVE 82H AUT, цена которого составляет 9 250 евро без налога на добавленную стоимость. Далее следует новая Dacia Spring - 14 463 евро.

Уже сообщалось, что общее доступное финансирование для покупки электромобилей или гибридных автомобилей составило 10 миллионов евро.

Сумма финансирования для новых электромобилей установлена ​​в размере 4500 евро, а для подержанных электромобилей и новых гибридных автомобилей с внешней подзарядкой - 2250 евро.

При этом дополнительную поддержку в размере 1000 евро можно получить за списание действующего транспортного средства путем передачи его процессинговой компании в соответствии с Законом об управлении выведенными из эксплуатации транспортными средствами, а также имеется возможность получения дополнительной скидки от автосалона или какого-либо бонуса.

21 декабря Кабмин утвердил программу поддержки закупки электромобилей, подготовленную Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

По имеющейся у VARAM информации, не менее двух новых моделей электромобилей малого класса с базовой стоимостью до 25 000 евро и не менее 15 различных моделей электромобилей малого, среднего, внедорожного и грузового классов с базовой стоимостью стоимость до 40 000 евро доступно на рынке. Автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в продаже значительно больше, и они самые дешевые.

Принимая во внимание объем доступного финансирования, VARAM спрогнозировало, что общее количество закупаемых электромобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой может достичь 3800.