Цена на электроэнергию в Латвии продолжает расти

Информация, доступная на веб-сайте биржи Nord Pool, показывает, что это самая высокая недельная цена за все время в латвийской торговой зоне, информация о которой находится в открытом доступе.

Та же цена - 318,27 евро за МВтч - была и в Литве, где также зарегистрирован рост еще на 5%. Между тем цена на электроэнергию в Эстонии снизилась на 25% - до 223,48 евро за МВтч, сравнявшись, таким образом, со средней недельной ценой в Финляндии.

На прошлой неделе цена системы Nord Pool выросла на 105% - до 149,16 евро за МВтч.

Представители Latvenergo отмечают, что повышение цен на электроэнергию на прошлой неделе в основном было обусловлено 36-процентным падением развития ветряных электростанций в регионе Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей. На цену также повлияла незапланированная остановка реактора шведской АЭС Oskarshamn 3.

На 115 % усилившийся поток энергии из Финляндии, где средненедельная цена на электроэнергию упала на 38 % - до 186,14 евро за МВтч, оказал влияние на цену на электроэнергию в Эстонии.

Представители Latvenergo указывают, что продолжается ежегодный сезон ремонтных работ на атомных электростанциях Северных стран, и на прошлой неделе доля свободной мощности от общей установленной мощности составила 79%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе снизилось, составив в общей сложности 6 197 гигаватт-часов (ГВтч), а производство упало до 7 002 ГВтч.

В странах Балтии общее потребление электроэнергии выросло на 1% - до 468 ГВтч. Среди них количество потребленной электроэнергии в Латвии увеличилось на 2% - до 118 ГВтч, в Эстонии потребление составило 126 ГВтч, что на 2% меньше, чем неделей ранее, а в Литве - увеличилось на 2%, достигнув 224 ГВтч.

В свою очередь, производство электроэнергии в странах Балтии упало на 20% - до 246 ГВтч. В Латвии объем выработки электроэнергии снизился на 29% - до 38 ГВтч, в Эстонии на 26% - до 118 ГВтч, а в Литве этот объем составил 90 ГВтч - на 2%. меньше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе отношение разработки к потреблению в Латвии составило 32%, в Эстонии - 94%, а в Литве - 40%. 53% электроэнергии, потребляемой в регионе, было произведено в странах Балтии.