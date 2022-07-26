Клиенты задолжали Rīgas siltums 5,9 миллиона евро

По его словам, сумма долга примерно одинакова каждый год и на данный момент составляет 5,9 млн евро.

Говоря о будущем, Талцис отметил, что в настоящее время существует большая неопределенность в отношении тарифа АО Latvenergo, который был представлен на согласование и может вступить в силу в сентябре.

При этом глава предприятия утверждает, что у Rīgas siltums достаточно газа для обеспечения отопления. Производитель тепла закупает газ небольшими партиями.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. Компания занимается производством, передачей и реализацией тепловой энергии, а также осуществляет техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения зданий, использующих тепловую энергию. 77% тепловой энергии, поставляемой компанией, используется для отопления жилых помещений и нагрева воды. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 825 километров, 85% из которых принадлежат компании.

49% капитала компании принадлежат Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - ООО Enerģijas risinājumi. RIX, еще 0,005% акций владеет Latvenergo.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот Rīgas siltums составил 146 451 126 евро, а прибыль - 5 374 569 евро.