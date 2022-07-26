Основан новый Liepājas metalurgs

В прошлый вторник, 19 июля, в Коммерческом регистре было зарегистрировано новое предприятие под названием Liepājas metalurgs. Информация базы данных Lursoft свидетельствует, что новое предприятие - общество с ограниченной ответственностью (SIA), а не акционерное общество (AS), как это было у "оригинального" Liepājas metalurgs, сообщает агентство LETA.