В прошлый вторник, 19 июля, в Коммерческом регистре было зарегистрировано новое предприятие под названием Liepājas metalurgs. Информация базы данных Lursoft свидетельствует, что новое предприятие - общество с ограниченной ответственностью (SIA), а не акционерное общество (AS), как это было у "оригинального" Liepājas metalurgs, сообщает агентство LETA.
Основан новый Liepājas metalurgs
В качестве основателя, выгодополучателя и председателя правления нового предприятия указана Юлия Харана, подданная Украины. Основной капитал зарегистрированного предприятия - 2750 евро.
В свою очередь выгодополучатели AS KVV Liepājas metalurgs не указаны. Юридический адрес SIA Liepājas metalurgs - здание администрации старого "Металлурга" - улица Бривибас, 93, Лиепая.
Несмотря на то, что в прошлом году было достигнуто соглашение о преимущественных правах на использование части территории бывшего KVV Liepājas metalurgs, в конце года правление Лиепайской специальной экономической зоны от этих прав отказалось.
Известно, что здание администрации Liepājas metalurgs приобрела чешская компания Poldi Steel.
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