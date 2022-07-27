В Латвии планируют снизить цену на месячные проездные

Вице-мэр городской думы Вилнис Кирсис подтвердил, что из-за пандемии Covid-19 общественным транспортом стали пользоваться меньше людей, поэтому самоуправление готово пойти навстречу пассажирам.

Аналогичный план есть и у правительства, которое рассматривает возможности снижения стоимости месячных билетов по всей стране. Министерство транспорта сообщило, что в ближайшие месяцы появиться быть больше ясности по этому поводу. Кирсис надеется, что правительство примет решение к сентябрю.

"Однако точную стоимость [месячного билета] я не назову, учитывая, что мы все еще ждем распоряжения правительства", - сказал вице-мэр Риги.

В отличие от правительства, которое сниженный тариф могло бы ввести только в краткосрочной перспективе, Рига намерена сделать это на более долгий срок, чтобы люди стали больше пользоваться общественным транспортом.