Минэкономики: тариф на газ в январе может вырасти непропорционально резко

По ее словам, тариф для домохозяйств пересматривается каждые полгода, и нынешний будет действовать до конца 2022 года, но он не соответствует тому, по какой цене газ закупается. Соответственно, потери, связанные с поставкой газа в этот период, будут включены поставщиком в следующий тариф.

Министр также заявила, что природного газа домохозяйствам в следующем отопительном сезоне точно хватит. "Домохозяйствам точно хватит, потому что государство закупило резервы безопасности", - сказала Индриксоне, добавив, что желательны и меры экономии.

По словам министра, планируется сформировать экспертную группу, которая разработает конкретные рекомендации с примерами, например, сколько можно сэкономить, снизив температуру в помещении на 2-3 градуса.

При этом она упомянула, что

обязанность по обязательному сокращению использования природного газа может быть введена только в случае кризисной ситуации,

связанной с нехваткой газа.

Как сообщалось, с 1 июля 2022 года тарифы на природный газ AS Latvijas gāze по сравнению с первым полугодием для населения выросли на 65,6%-89,9% в зависимости от объема потребления.