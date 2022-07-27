Главное за 27 июля ⟩ Протест медиков, жизнь российских журналистов в Латвии и новое приложение для вызова такси

Недавнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвало возмущение в Румынии. В отставку подала его давняя советница и союзник Жужа Хегедюш, назвав заявления Орбана "чисто нацистской тирадой", сообщает BBC.

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Мне казалось, этот город не любит чужих. Имя ему Даугавпилс. Здесь, в Риге, мы вспоминаем о нем почему-то чаще в плохом контексте. Если собрать все ярлыки в одном предложении, получится "депрессивный регион, из которого все бегут, а кто остался, те не хотят вакцинироваться, медсестры якобы тут отказываются лечить украинских беженцев, здесь не спешат вывешивать флаг Украины и чуть ли не первыми встретят российские танки хлебом-солью, если вдруг те соберутся "спасать" местных русскоязычных". А потом ты приезжаешь сюда, и все стереотипы о городе рушатся.

Инфляция продолжает расти, и это ощущается практически ежедневно - цены растут на все. Поэтому очень важно обратить внимание на свои траты. Очень возможно, что люди, которые и ранее следили за своими расходами, не заметили несколько "денежных ловушек". CNN предлагает взглянуть на шесть видов расходов, от которых можно избавиться и таким образом сэкономить.