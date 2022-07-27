Среда выдалась богатой на новости - в Риге состоялась акция протеста медиков, в Склуте демонтируют Ил-28, а правительство созвало внеочередное заседание. Рассказываем об этом и не только в нашей подборке.
Главное за 27 июля ⟩ Протест медиков, жизнь российских журналистов в Латвии и новое приложение для вызова такси
Новости Латвии:
После начала войны в Украине заниматься независимой журналистикой в России стало практически невозможно. Одно из направлений эмиграции различных СМИ - Латвия. Что значит быть журналистом-эмигрантом? Почему оппозиционные российские СМИ больше приветствуются правительством Латвии, чем местные русскоязычные порталы и газеты? И станет ли Рига медиа-столицей российской эмиграции? Эти и другие вопросы обсуждаем в последнем эфире "Кто вам платит?" этого сезона.
В четверг, 28 июля, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии. В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.
Акция протеста работников сферы здравоохранения, организованная Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) у Министерства здравоохранения, в среду, 27 июля, собрала около 500 человек. Участники акции представляли различные медицинские профессии - среди них были медсестры, фельдшеры, вспомогательный персонал, санитары и другие профессии.
Утром в среду, 27 июля, из Скулте в Музей авиации перевозят советский военный самолет Ил-28, который когда-то был установлен на постамент в честь заслуг летчиков Советской армии в Великой Отечественной войне.
В среду Россия выразила протест Латвии в связи с действиями латвийских пограничников в отношении въезжающих в Латвию российских граждан, сообщил представитель МИД России Иван Нечаев.
Для клиентов бренда Elektrum АS Latvenergo плата за электроэнергию вырастет в среднем на 65%, что увеличит размер счета на 10-12 евро в месяц, сообщила LETA представитель Latvenergo Ивита Бидере. Например, для абонентов с подключением Elektrum ekonomiskais цена на электроэнергию с 1 сентября вырастет на 67% - с 0,14169 до 0,23671 евро за киловатт-час (кВтч).
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2111 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 836,6 случая на 100 тысяч населения.
Дирекция автомобильного транспорта зарегистрировала для работы в Латвии нового поставщика услуг мобильных приложений - Taxigo Tallinn OU, который будет предлагать приложение Forus Taxi для вызова такси. До сих пор такие услуги в Латвии оказывали бренды Bolt и DispoCars. Приложение Forus Taxi уже доступно в Эстонии и Литве, теперь у пассажиров будет возможность использовать его и в Латвии. Появление нового поставщика услуг для пассажиров расширит выбор сервиса, а для перевозчиков - выбор партнера, предоставляющего наиболее выгодные условия.
Количество домохозяйств, которые несанкционированно пропускают в общую систему электроснабжения гораздо большее количество электроэнергии, произведенной солнечными панелями, чем разрешено, достигло такого уровня, что возмущает Sadales tīkls. Вскоре специалисты предприятия могут начать совершать внезапные рейды по частным домам.
В понедельник, 25 июля, в рижском микрорайоне Кенгарагс во время драки серьезно пострадал 18-летний парень. Местные жители обнаружили его лежащим в луже крови и попытались оказать первую помощь. На данный момент семья пострадавшего и сотрудники правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело, обращаются за помощью к согражданам и разыскивают очевидцев конфликта.
Главное за рубежом:
В результате ракетного обстрела, проведенного украинскими войсками в ночь на среду, 27 июля, был поврежден Антоновский мост через Днепр в оккупированном Россией Херсоне, сообщил заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Российские войска перемещают резервы и укрепляют позиции в Херсонской и Запорожской областях, чтобы остановить контрнаступление украинской армии, сообщают эксперты "Института по изучению войны" (ISW). В данный момент происходит перемещение техники.
Полиция Эстонии возбудила дело о проступке в связи с инцидентом, произошедшим в минувшие выходные на пляже в Пирита. Как только стражи порядка установят личность мужчины, он будет вызван в участок для дачи показаний.
В колонии № 19 города Красный Луч на территории, подконтрольной властям "ЛНР", содержится не менее 14 солдат РФ, решивших прекратить воевать и уволиться из армии, передает "Медуза". В российском Минобороны, по словам родителей, факт содержания солдат в колонии отрицают.
Во вторник, 26 июля, войска ПВО России сбили в Херсонской области свой собственный вертолет Ка-52, который по ошибке атаковал позиции российских военнослужащих, сообщило Оперативное командование ВСУ "Юг" в социальной сети Facebook.
Недавнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвало возмущение в Румынии. В отставку подала его давняя советница и союзник Жужа Хегедюш, назвав заявления Орбана "чисто нацистской тирадой", сообщает BBC.
Интересное чтиво:
Мне казалось, этот город не любит чужих. Имя ему Даугавпилс. Здесь, в Риге, мы вспоминаем о нем почему-то чаще в плохом контексте. Если собрать все ярлыки в одном предложении, получится "депрессивный регион, из которого все бегут, а кто остался, те не хотят вакцинироваться, медсестры якобы тут отказываются лечить украинских беженцев, здесь не спешат вывешивать флаг Украины и чуть ли не первыми встретят российские танки хлебом-солью, если вдруг те соберутся "спасать" местных русскоязычных". А потом ты приезжаешь сюда, и все стереотипы о городе рушатся.
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