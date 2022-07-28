Минблаг: деньги получателям российских пенсий в Латвии будут перечислены в сентябре

В свою очередь, директор департамента социального страхования Министерства благосостояния Сандра Стабиня отметила, что обязательства в рамках соглашения о социальной защите до сих пор выполнялись, поэтому сведений о том, что Россия может не перечислить деньги, нет. Указанный договор действует с 19 января 2011 года.

Как пояснила Дайне порталу TVNET, в августе VSAA получит денежный перевод из Пенсионного фонда Российской Федерации (РФ), чтобы иметь возможность выплатить российские пенсии за третий квартал тем лицам, которые получают пенсию в Латвии в соответствии с соглашением между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения.

По условиям двустороннего договора деньги на пенсии, назначенные гражданам за выслугу лет в России, должны быть переведены до конца второго месяца квартала, то есть до конца августа.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) в соцсетях сообщило, что следующая выплата пенсий запланирована на сентябрь.

Вопрос о тех пенсионерах, которые получают российские пенсии на свои счета непосредственно от Пенсионного фонда России, не входит в компетенцию VSAA.