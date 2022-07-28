Предварительные данные: ВВП Латвии во втором квартале вырос на 2,6%

По предварительным оценкам, на ВВП повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%.

В то же время, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, в указанный период в экономике Латвии наблюдался рост на 2,5%.

В свою очередь, во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом - первым кварталом 2022 года - по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 1,4%.

Подробный отчет об уточненном размере ВВП и изменениях во втором квартале этого года будет опубликован 31 августа.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос в общей сложности на 4,5%.