Во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным быстрой оценки, вырос на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Предварительные данные: ВВП Латвии во втором квартале вырос на 2,6%
Предварительные данные: ВВП Латвии во втором квартале вырос на 2,6%
По предварительным оценкам, на ВВП повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%.
В то же время, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, в указанный период в экономике Латвии наблюдался рост на 2,5%.
В свою очередь, во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом - первым кварталом 2022 года - по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 1,4%.
Подробный отчет об уточненном размере ВВП и изменениях во втором квартале этого года будет опубликован 31 августа.
По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос в общей сложности на 4,5%.
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