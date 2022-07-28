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Предварительные данные: ВВП Латвии во втором квартале вырос на 2,6%

rus.tvnet.lv/LETA
Предварительные данные: ВВП Латвии во втором квартале вырос на 2,6%
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Во втором квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным быстрой оценки, вырос на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По предварительным оценкам, на ВВП повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%.

В то же время, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, в указанный период в экономике Латвии наблюдался рост на 2,5%.

В свою очередь, во втором квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом - первым кварталом 2022 года - по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 1,4%.

Подробный отчет об уточненном размере ВВП и изменениях во втором квартале этого года будет опубликован 31 августа.

По данным ЦСУ, в 2021 году ВВП Латвии вырос в общей сложности на 4,5%.

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