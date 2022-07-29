Ликвидацию ABLV Bank планируют завершить через 4,5 года

"До тех пор у нас есть время завершить все проверки и понять, как мы будем работать с неактивными кредиторами, если нам не удастся с ними связаться", - сказал Розенбергс.

Например, банк может передавать информацию о неактивных кредиторах госучреждениям, которые затем будут заниматься этими клиентами. Также закон о кредитных учреждениях предусматривает возможность размещения денежных средств в другом кредитном учреждении в течение следующих 10 лет после ликвидации банка, и, если за этими деньгами никто не придет, они будут переданы государству.

Розенбергс пояснил, что среди кредиторов, которые не общаются с банком и поэтому классифицируются как неактивные, в основном нерезиденты, которые не имеют в банке полномочных представителей, так как срок их полномочий истек. Соответственно, банк не знает, с кем ему разговаривать дальше.

Есть также компании-нерезиденты, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации и по известным только им причинам не общаются с банком.

"Понятно, что процесс ликвидации не может тянуться вечно, потому что он тоже чего-то стоит, и в какой-то момент должна быть поставлена точка.

Однако есть и другие обстоятельства, которые не позволяют завершить ликвидацию сегодня или завтра, например, мы должны ждать решений по арестованным финансовым активам, что может растянуться на годы", - добавил Розенбергс.

Проблемы ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN) Госказны США заявила об отмывании денег в этом банке. После этого было принято решение о самоликвидации банка.