Ночь выдалась холодной. А какой будет суббота?

Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается, незначительные дожди в основном в возможны местами в Видземе.

Там же будет дуть слабый западный ветер, на остальной территории страны ожидается слабый переменный ветер или безветрие.

В Риге погода будет сухой и преимущественно солнечной, ветер - слабый северо-западный, воздух прогреется до +21...+22 градусов.

Температура воздуха ночью понизилась до +13 градусов, в пригороде - до +9 градусов.

Галерея: Лето в Латвии