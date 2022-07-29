В субботу, 30 июля, в Латвии солнце будет чередоваться с кучевыми облаками, температура воздуха днем составит +19..+23 градуса.
Ночь выдалась холодной. А какой будет суббота?
Ночь выдалась холодной. А какой будет суббота?
Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается, незначительные дожди в основном в возможны местами в Видземе.
Там же будет дуть слабый западный ветер, на остальной территории страны ожидается слабый переменный ветер или безветрие.
В Риге погода будет сухой и преимущественно солнечной, ветер - слабый северо-западный, воздух прогреется до +21...+22 градусов.
Температура воздуха ночью понизилась до +13 градусов, в пригороде - до +9 градусов.
Галерея: Лето в Латвии
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