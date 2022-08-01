Интерес к установке солнечных панелей очень высок как среди жителей, так и среди предпринимателей, поэтому через год-три Латвия будет в состоянии полностью обеспечить себя электроэнергией, по крайней мере, летом, заявил на Латвийском радио председатель правления АО Sadales tīkls Сандис Янсонс.
Прогнозы Sadales tīkls: солнечные панели помогут Латвии обеспечить себя электроэнергией
Прогнозы Sadales tīkls: солнечные панели помогут Латвии обеспечить себя электроэнергией
По словам Янсонса, активность по установке солнечных панелей настолько велика, что через пару лет электроэнергия, произведенная летом в Латвии, должна даже оставаться, следовательно, цены на электроэнергию должны быть намного ниже.
Глава компании добавил, что Sadales tīkls не отказывается в подключении ни одному предприятию, которое планирует установить солнечные панели для собственного потребления, а для тех, кто планирует таким образом пустить электроэнергию в общую сеть, ситуация иная, а доступные мощности оцениваются индивидуально.
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