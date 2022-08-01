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Прогнозы Sadales tīkls: солнечные панели помогут Латвии обеспечить себя электроэнергией

rus.tvnet.lv/LETA
Прогнозы Sadales tīkls: солнечные панели помогут Латвии обеспечить себя электроэнергией
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Солнечные панели. Иллюстративное фото
Солнечные панели. Иллюстративное фото Фото: publicitātes

Интерес к установке солнечных панелей очень высок как среди жителей, так и среди предпринимателей, поэтому через год-три Латвия будет в состоянии полностью обеспечить себя электроэнергией, по крайней мере, летом, заявил на Латвийском радио председатель правления АО Sadales tīkls Сандис Янсонс.

По словам Янсонса, активность по установке солнечных панелей настолько велика, что через пару лет электроэнергия, произведенная летом в Латвии, должна даже оставаться, следовательно, цены на электроэнергию должны быть намного ниже.

Глава компании добавил, что Sadales tīkls не отказывается в подключении ни одному предприятию, которое планирует установить солнечные панели для собственного потребления, а для тех, кто планирует таким образом пустить электроэнергию в общую сеть, ситуация иная, а доступные мощности оцениваются индивидуально.

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