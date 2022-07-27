Количество домохозяйств, которые несанкционированно пропускают в общую систему электроснабжения гораздо большее количество электроэнергии, произведенной солнечными панелями, чем разрешено, достигло такого уровня, что возмущает Sadales tīkls. Вскоре специалисты предприятия могут начать совершать внезапные рейды по частным домам, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ "Неправильные" солнечные панели: Sadales tīkls может устроить рейды по домам
С установленными в домохозяйствах умными счетчиками Sadales tīkls может дистанционно определять, что в общую систему не только направляется гораздо больше электроэнергии, чем было указано в заявке, но этот уровень даже превышает "потолок" в 11,1 кВт, разрешенный для микрогенерации. Когда Sadales tīkls связывается с владельцами частных домов, они отрицают самовольные превышения мощности и объясняют, что доверяют рекомендациям продавцов солнечных панелей и настройкам, сделанным установщиками.
Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами AS Sadales tīkls Юргис Винниньш подозревает, что на рынке оборудования для солнечных панелей пользуются доверчивостью людей: "Установщики солнечных панелей приходят со своей инициативой, чтобы установить более мощные системы. Так они смогут заработать больше денег. Продавая численно больше панелей, вы соответственно можете больше заработать. Это заставляет нас думать, что разговор между установщиками солнечных панелей и заказчиком не всегда честен. Скорее всего, нам придется ходить по домам с обходами. Сначала нужно отправиться к тем, кто вложил в систему больше энергии, чем планировалось, а затем случайным образом и ко всем остальным".
Во время таких рейдов специалисты Sadales tīkls в основном проверяют инвертор - устройство, которое подает электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями, в общую сеть. В отношении того, какой тип инвертора установлен и сертифицирован ли он, на данный момент остается полагаться только на здравый смысл людей. Могут возникнуть ситуации, когда в документах указан сертифицированный инвертор, а на деле его нет. Кроме того, изучая форумы по солнечным батареям в Интернете, специалисты Sadales Tīkls заподозрили, что сертифицированные специалисты по строительству, электрики, продают свои подписи на документах, чтобы легализовать самостоятельно устанавливаемые системы солнечных панелей. В реальности эти дипломированные специалисты даже не участвовали в установке системы.
Винниньш: "В некоторых случаях эти специалисты-строители рискуют потерять свой профессиональный сертификат. Не дай Бог, дом сгорит. Тогда виноват будет сам клиент, потому что установлено все было не по требованиям. В случае выявления подделки документов или другого мошенничества страховщик может не возместить ущерб".
Эдгар Бергхолц, глава Ассоциации технологий умной и энергоэффективной городской среды, отмечает, что на рынке солнечных панелей начинают появляться недобросовестные дилеры и установщики. Было большое количество продавцов, продающих системы солнечных батарей сомнительного качества, не сертифицированные в Европейском Союзе.
"Никто больше не может контролировать, кто что приносит внутрь, кладет на крыши домов. Это как в 2007 году перед кризисом, когда вдруг все стали строителями. Теперь асфальтоукладчик занимается установкой солнечных батарей. Это абсурд", - говорит Бергхолц.
Ассоциация допускает, что при констатации факта установки панелей сомнительного происхождения государство может заставить домохозяйства вернуть сумму софинансирования.
Глава Ассоциации технологий умной и энергоэффективной городской среды считает, что на рынке возник хаос и государство должно вмешаться в регулирование, т. е. создать список надежных дилеров и установщиков солнечных панелей. Предложение поступило в Министерство природы и регионального развития, однако далее его продвигать не станут.
"Продавец, который установил вам сегодня панели на 200 евро дешевле, чем предлагает надежная компания, через пять лет может уже вообще не существовать. Тогда никто не предоставит бесплатное гарантийное обслуживание, не заменит испорченные комплектующие", - говорит Бергхолц.
Ассоциация удивлена, что государство допустило ситуацию, при которой граждане могут быть подвержены мошенничеству.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
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