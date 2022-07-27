Видео ⟩ "Неправильные" солнечные панели: Sadales tīkls может устроить рейды по домам

С установленными в домохозяйствах умными счетчиками Sadales tīkls может дистанционно определять, что в общую систему не только направляется гораздо больше электроэнергии, чем было указано в заявке, но этот уровень даже превышает "потолок" в 11,1 кВт, разрешенный для микрогенерации. Когда Sadales tīkls связывается с владельцами частных домов, они отрицают самовольные превышения мощности и объясняют, что доверяют рекомендациям продавцов солнечных панелей и настройкам, сделанным установщиками.

Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами AS Sadales tīkls Юргис Винниньш подозревает, что на рынке оборудования для солнечных панелей пользуются доверчивостью людей: "Установщики солнечных панелей приходят со своей инициативой, чтобы установить более мощные системы. Так они смогут заработать больше денег. Продавая численно больше панелей, вы соответственно можете больше заработать. Это заставляет нас думать, что разговор между установщиками солнечных панелей и заказчиком не всегда честен. Скорее всего, нам придется ходить по домам с обходами. Сначала нужно отправиться к тем, кто вложил в систему больше энергии, чем планировалось, а затем случайным образом и ко всем остальным".