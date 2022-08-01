Безработица в Латвии: выше, чем в Литве, Эстонии и в среднем по ЕС

Согласно этим данным, самый высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в июне был в Испании (12,6%), Греции (12,3%), Италии (8,1%), Швеции (7,6%), Франции (7,2%) и Финляндии (6,5%).

Самый низкий уровень безработицы в июне был зафиксирован в Чехии (2,4%), Польше (2,7%), Германии (2,8%), а также на Мальте и Венгрии (3%). Безработица составила 5,7% в Эстонии и 5,8% в Литве.

По сезонно выровненным данным, безработица в ЕС в среднем в июне составила 6%, в еврозоне - 6,6%.

По данным Eurostat, в июне в ЕС насчитывалось 12,931 млн безработных, из которых 10,925 млн приходилось на еврозону.