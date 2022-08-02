Вступила в силу директива о декрете: у обоих родителей - равные права

Ее целью является обеспечение реализации принципа равенства мужчин и женщин в отношении возможностей на рынке труда и полученного отношения на работе, а также дать возможность родителям и опекунам, лучше объединить свои обязанности в работе и заботе о ребенке.

Директива предусматривает индивидуальное право на как минимум четыре месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, из которых два месяца родители не смогут передать друг другу, что значит, и матери, и отцу надо будет по меньшей мере два месяца быть главным опекуном ребенка. Также будет предусмотрено право отца ребенка использовать отпуск по отцовству продолжительностью не менее десяти рабочих дней около времени рождения ребенка.

В свою очередь, тем работникам, которые лично заботятся или поддерживают близкого или другого человека, с которым проживают в одном домашнем хозяйстве и которому из-за серьезной медицинской причины необходима существенная забота или поддержка, будут иметь право на отпуск продолжительностью в течение пяти рабочих дней в течение календарного года. Между странами-участницами ЕС могут быть различия - они могут предоставлять отпуск, каждый случай рассматривая отдельно, и могут ввести дополнительные условия для использования этих прав.

Будет также расширено право потребовать эластичный рабочий режим, предусматривая это для работающих опекунов, в дополнение к тому, что это право есть у всех родителей.