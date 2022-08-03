Министерство благосостояния предлагает ввести меры поддержки в этот отопительный сезон с 1 октября текущего года по 30 апреля следующего года, свидетельствует проект поправок к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы.
Известно, когда начнут платить пособия на отопительный сезон
Согласно законопроекту, государственные пособия пенсионерам, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца, предусмотрены на период с 1 ноября текущего года по 31 мая 2023 года, а выплата начнется в ноябре. В этот период планируется выплачивать 30 евро в месяц, если размер пенсии или пособия не превышает 300 евро, 20 евро в месяц, если размер пенсии или пособия составляет от 301 до 509 евро, и 10 евро в месяц, если размер пенсии или пособия составляет от 510 до 603 евро.
Семьи, которые получают надбавку к семейному государственному пособию на ребенка-инвалида, будут получать 30 евро в месяц с 1 ноября 2022 года по май 2023 года (включительно). В этом случае доход семьи не будет оцениваться.
Также пособие в размере 30 евро планируется предоставлять лицам, получившим статус беженца или альтернативный статус в Латвийской Республике, если на попечении лица находится ребенок, имеющий решение государственной врачебной комиссии об установлении инвалидности.
Законопроект оговаривает условия выплаты государственного пособия - если лицо одновременно получает несколько пособий, например, государственное социальное пособие по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца или пенсию по старости и компенсацию потери трудоспособности, то ему назначается одно государственное пособие, размер которого зависит от общего объема услуг.
Чтобы улучшить доступность жилищных пособий, предоставляя их более широкому кругу лиц с более высокими доходами, на период с 1 сентября текущего года по 30 апреля 2023 года предлагается применить коэффициент "3" для всех домохозяйств при расчете размера жилищного пособия. При этом сохраняется софинансирование самоуправлений в размере 50% от фактических расходов на жилищное пособие.
Ожидается, что жилищное пособие будут получать 5,3% населения, или 101 000 человек, в месяц.
Учитывая, что с 1 января 2023 года будет повышен порог минимального дохода, что повлияет на размер жилищного пособия на каждое домохозяйство, в законопроекте предлагается установить, что социальная служба самоуправления может производить перерасчет базового пособия и жилищного пособия без заявления лица.
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