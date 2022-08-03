Известно, когда начнут платить пособия на отопительный сезон

Согласно законопроекту, государственные пособия пенсионерам, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца, предусмотрены на период с 1 ноября текущего года по 31 мая 2023 года, а выплата начнется в ноябре. В этот период планируется выплачивать 30 евро в месяц, если размер пенсии или пособия не превышает 300 евро, 20 евро в месяц, если размер пенсии или пособия составляет от 301 до 509 евро, и 10 евро в месяц, если размер пенсии или пособия составляет от 510 до 603 евро.

Семьи, которые получают надбавку к семейному государственному пособию на ребенка-инвалида, будут получать 30 евро в месяц с 1 ноября 2022 года по май 2023 года (включительно). В этом случае доход семьи не будет оцениваться.

Также пособие в размере 30 евро планируется предоставлять лицам, получившим статус беженца или альтернативный статус в Латвийской Республике, если на попечении лица находится ребенок, имеющий решение государственной врачебной комиссии об установлении инвалидности.