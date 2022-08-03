LPS: Больше половины жителей Латвии будут испытывать трудности с оплатой коммунальных

"Однако и этот вид поддержки, хотя и приветствуется и очень необходим, создаст большую административную нагрузку для муниципалитетов, так как неясно, как измерить количество потребленных/закупленных дров и, соответственно, какую финансовую поддержку предоставлять", - объясняет LPS.

В этом случае с административной точки зрения было бы проще обозначить определенный размер поддержки для каждого, кто использует для отопления дрова.

Союз также напоминает, что в начале лета он направил письмо премьер-министру, а также ответственным министерствам, в котором обратил внимание на ряд информационных систем, где хранятся данные о жителях страны. Объединив эти данные, оказание поддержки было бы легко администрировать как с точки зрения затрат, так и с точки зрения человеческих ресурсов, но, к сожалению, ничто не свидетельствует о желании синхронизировать эти данные и вопрос отложен еще на год, хотя выплата поддержки в соответствии с планом Министерства экономики начнется уже в конце лета.

Также актуальной проблемой в сфере административной нагрузки является нехватка социальных работников, в обязанности которых будет входить оценка потребности в поддержке. В свою очередь, для заполнения вакантных должностей требуется время на обучение каждого нового сотрудника. Поэтому ожидается, что на социальные службы муниципалитетов будет очень большая нагрузка, признают в LPS.

Уже сообщалось, что 21 июня правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро. 9 августа правительство рассмотрит нормативную базу для воплощения в жизнь концептуально принятых правительством мер поддержки для жителей.