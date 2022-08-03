Хотя уровень затрат повышался быстрее, чем весной, интенсивность поддержки домохозяйств в предстоящем отопительном сезоне будет ниже. Поэтому следует ожидать, что более половины жителей Латвии будут испытывать трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги - такой прогноз порталу TVNET дал Латвийский союз самоуправлений (LPS).
LPS: Больше половины жителей Латвии будут испытывать трудности с оплатой коммунальных
LPS подчеркивает, что органы местного самоуправления рады любой государственной поддержке в подготовке и ожидании нового отопительного сезона, однако в то же время способ, которым государство предлагает оказать поддержку, создаст для органов местного самоуправления очень большую административную нагрузку, поскольку в некоторых случаях местные органы власти должны будут оценивать и принимать решения о том, кому из жителей оказывать помощь в покрытии расходов на отопление.
При этом в профсоюзе отмечают, что интенсивность поддержки в предстоящем отопительном сезоне будет ниже, чем в предыдущем, хотя уровень затрат поднимался гораздо быстрее и выше, чем весной.
Поэтому следует ожидать, что не менее 55% населения Латвии столкнется с трудностями при оплате счетов за коммунальные услуги.
В свою очередь, комментируя планируемое оказание поддержки жителям, которые отапливают свою недвижимость дровами или древесными брикетами, LPS заявляет, что уже в начале лета призвал правительство ввести такую форму поддержки, учитывая, что дровяным отоплением пользуется относительно большое количество домохозяйств, к тому же "это не самая состоятельная часть общества".
"Однако и этот вид поддержки, хотя и приветствуется и очень необходим, создаст большую административную нагрузку для муниципалитетов, так как неясно, как измерить количество потребленных/закупленных дров и, соответственно, какую финансовую поддержку предоставлять", - объясняет LPS.
В этом случае с административной точки зрения было бы проще обозначить определенный размер поддержки для каждого, кто использует для отопления дрова.
Союз также напоминает, что в начале лета он направил письмо премьер-министру, а также ответственным министерствам, в котором обратил внимание на ряд информационных систем, где хранятся данные о жителях страны. Объединив эти данные, оказание поддержки было бы легко администрировать как с точки зрения затрат, так и с точки зрения человеческих ресурсов, но, к сожалению, ничто не свидетельствует о желании синхронизировать эти данные и вопрос отложен еще на год, хотя выплата поддержки в соответствии с планом Министерства экономики начнется уже в конце лета.
Также актуальной проблемой в сфере административной нагрузки является нехватка социальных работников, в обязанности которых будет входить оценка потребности в поддержке. В свою очередь, для заполнения вакантных должностей требуется время на обучение каждого нового сотрудника. Поэтому ожидается, что на социальные службы муниципалитетов будет очень большая нагрузка, признают в LPS.
Уже сообщалось, что 21 июня правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро. 9 августа правительство рассмотрит нормативную базу для воплощения в жизнь концептуально принятых правительством мер поддержки для жителей.
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