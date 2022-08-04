В Латвии машины покупают в основном мужчины

В Литве доля женщин еще меньше – неполная четверть (22%), а вот в Эстонии ситуация иная: среди покупателей машин треть – женщины. Есть известные различия и среди предпочитаемых цветов автомобилей, а вот марки и мужчины, и женщины предпочитают одни и те же.

Примечательно, что личные автомобили чаще всего покупают люди в возрасте от 30 до 37 лет, а следующий пик приобретения подержанных автомобилей приходится на возраст от 44 до 50 лет. В то же время молодежь от 18 до 26 лет наоборот – не является очень активным сегментом покупателей.

"В отношении марок мужчины и женщины в возрасте 30 лет довольно единодушны – и те, и другие чаще предпочитают Volvo, Volkswagen и на третьем месте – Opel",

- рассказывает Янис Виндедзис, руководитель по продажам Longo Latvia.

В отношении цвета машины, в свою очередь, есть примечательные различия – например, мужчины почти в два раза реже выбирают машины белого цвета. А вот синие одинаково популярны среди представителей обоих полов – их выбирает каждый шестой покупатель. Самые же популярные машины – серые или цвета металлик.

"Примечательно, что женщины в Литве покупают красные машины в два раза чаще, чем в Латвии, например. Мы всегда учитываем эти нюансы, планируя закупку машин, хотя в целом прослеживается тенденция, что жители Балтии отдают предпочтение надежным маркам и неброским цветовым решениям, хотя для каждой марки и цвета найдется свой клиент", - подытоживает Виндедзис, напоминая, что к выбору продавца автомобилей нужно подходить ответственно, иначе высок риск приобрести "ведро с гайками".