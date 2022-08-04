В Лимбажи с 1 декабря тариф на тепловую энергию планируется повысить на 79,42% до 100,51 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, свидетельствует сообщение предприятия Limbažu siltums.
В Лимбажи тариф на теплоэнергию планируется повысить на 79%
В Лимбажи тариф на теплоэнергию планируется повысить на 79%
В настоящее время тариф на теплоснабжение в городе составляет 56,02 евро за мегаватт-час.
Предприятие объясняет необходимость повышения тарифа ростом затрат на рабочую силу, энергоресурсы, сырье и материалы.
В 2021 году оборот Limbažu siltums составлял 2,55 млн евро, прибыль - 238 тыс. евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2004 году и принадлежит самоуправлению Лимбажи, его основной капитал составляет 3,29 млн евро.
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