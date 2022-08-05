Видео ⟩ Индриксоне: "Газ в Инчукалнсе есть, мы готовы к отопительному сезону"

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции приняли участие министр экономики Илзе Индриксоне, заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс, руководители Комиссии по регулированию общественных услуг, Latvenergo и Sadales tīkls.

Индриксоне: На следующий отопительный сезон в Инчукалнсе есть газ

В настоящее время в Инчукалнском подземном газохранилище (ПГХ) уже достаточно газа для нужд Латвии в следующем отопительном сезоне, заявила на пресс-конференции в пятницу министр экономики Илзе Индриксоне.

На данный момент в Инчукалнское хранилище уже закачано 11,6 тераватт-часов (ТВтч) газа, из которых 5,6 ТВтч принадлежат предпринимателям, зарегистрированным в Латвии, а 6 ТВтч - предпринимателям, зарегистрированным в зарубежных странах. Индриксоне пояснила, что иностранные коммерсанты также продают газ латвийским потребителям, а латвийские - иностранным потребителям на едином рынке.

5,6 ТВтч, принадлежащие латвийским предпринимателям, включают также резерв государственной безопасности, приобретенный AS Latvenergo, и часть резервов для второго этапа поставок.

Индриксоне сообщила, что прогнозируемое потребление Латвии в следующем отопительном сезоне составляет 6,9 ТВтч и оно покрывается за счет имеющихся 5,6 ТВтч и уже заключенных договоров на поставку 1,3 ТВтч. Пока договоры еще не заключены, но в первом квартале запланированы поставки еще 2 ТВтч газа.

"В Инчукалнсе есть газ, и мы готовы к отопительному сезону", - подчеркнула министр.

Как сообщалось, Минэкономики разработало подробные условия поддержки домохозяйств для компенсации роста цен на энергоресурсы.

В том числе подготовлены условия поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова и древесные брикеты, а также усовершенствован механизм поддержки потребителей природного газа.

Планируется, что правительство рассмотрит условия поддержки 9 августа, а Сейм - 11 августа.