Автотранспортная дирекция (АТД) предупредила Liepājas autobusu parks о возможном досрочном расторжении договора на региональные автобусные маршруты в Огрском и Айзкраукльском краях, сообщили агентству LETA в дирекции.
Liepājas autobusu parks продолжает не выполнять рейсы: АТД может досрочно расторгнуть договор
В пятницу правление АТД провело онлайн-встречу с руководством Liepājas autobusu parks по вопросу о невыполнении рейсов.
С 1 июля 2022 года, когда Liepājas autobusu parks начал обслуживать пассажиров региональных автобусных маршрутов в Огрском и Айзкраукльском краях, по 4 августа включительно не было выполнено 344 рейса, а в пятницу Liepājas autobusu parks планирует не выполнять 19 рейсов в пятницу.
"АТД считает затянувшуюся ситуацию с невыполнением рейсов в Огрском и Айзкраукльском районах критической и сегодня предупредила руководство Liepājas autobusu parks о возможном досрочном расторжении договора", - сказали в дирекции.
По словам председателя правления АТД Кристиана Годиньша, предприятие, выиграв конкурс на перевозку пассажиров на региональных автобусных маршрутах в Огрском и Айзкраукльском краях, взяла на себя полную ответственность за выполнение обязательств, и обеспечение качества оказание услуг.
"Теперь мы видим, что это обязательство подтверждается делом, и от этого страдают пассажиры. Liepājas autobusu parks оправдывает невыполнение больших рейсов нехваткой человеческих ресурсов. АТД считает, что дело все же в халатном отношении руководства компании к взятым на себя обязательствам, поскольку мы видим, что невыполнение рейсов такого масштаба не наблюдается в других регионах", - подчеркивает Годиньш.
АТД поручила Liepājas autobusu parks подать подробный план оповещения пассажиров о текущих изменениях в расписании, а также информацию о количестве водителей и резервах на следующий месяц и осенний сезон.
В дирекции напоминают, что в случае отмены рейса, на который пассажир приобрел билет, по региональному междугородному или местному маршруту перевозчик обязан возместить пассажиру прямые убытки.
Перевозчик также обязан возместить пассажиру убытки, причиненные невыполнением рейса, такие как предоплаченный визит к врачу, билеты на мероприятие (театр, кино, концерт), билеты на следующую поездку (автобус, поезд, самолет) и другие расходы. Также перевозчик обязан выплатить пассажиру недополученный доход, если пассажир не смог выйти на работу в связи с несостоявшимся рейсом.
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