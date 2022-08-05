Liepājas autobusu parks продолжает не выполнять рейсы: АТД может досрочно расторгнуть договор

В пятницу правление АТД провело онлайн-встречу с руководством Liepājas autobusu parks по вопросу о невыполнении рейсов.

С 1 июля 2022 года, когда Liepājas autobusu parks начал обслуживать пассажиров региональных автобусных маршрутов в Огрском и Айзкраукльском краях, по 4 августа включительно не было выполнено 344 рейса, а в пятницу Liepājas autobusu parks планирует не выполнять 19 рейсов в пятницу.

"АТД считает затянувшуюся ситуацию с невыполнением рейсов в Огрском и Айзкраукльском районах критической и сегодня предупредила руководство Liepājas autobusu parks о возможном досрочном расторжении договора", - сказали в дирекции.

По словам председателя правления АТД Кристиана Годиньша, предприятие, выиграв конкурс на перевозку пассажиров на региональных автобусных маршрутах в Огрском и Айзкраукльском краях, взяла на себя полную ответственность за выполнение обязательств, и обеспечение качества оказание услуг.