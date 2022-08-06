На пособия по трудоустройству украинских беженцев хотят выделить еще 2 миллиона евро

Согласно поданному Минблагом на согласование проекту распоряжения, до 25 июля Государственное агентство занятости получило 6474 заявления на пособие в связи с трудоустройством, из них в 122 случаях в пособии было отказано, а по 5 891 заявлению принято решение о предоставлении пособия.