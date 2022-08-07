Пищевая добавка Е171 вне закона: запрещен выпуск продуктов питания с ней в составе

Ограничения вступают в силу согласно регуле Еврокомиссии.

PVD отмечает, что Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA), проведя повторную оценку рисков, в подготовленном в 2021 году отчете указало, что, основываясь на всех доступных доказательствах, нельзя исключать опасения по поводу генотоксичности и, учитывая множество неопределенностей, оно пришло к выводу, что пищевая добавка диоксид титана больше не может считаться безопасной.

Диоксид титана - это вещество, которое ране позволялось использовать в виде красителя в определенных продуктах питания. Это вещество широко используется в биологически активных добавках.

Чтобы обеспечить равномерный переход на новые ограничения, установлен переходный период.

Продукты питания, содержащие диоксид титана или Е171, которые используются соответственно правилам, применяемым до дня вступления новой регулы в силу, в частности, до 7 февраля 2022 года, разрешено выпускать на рынок, однако не дольше, чем до 7 августа 2022 года. После этого можно продолжать распродавать их до окончания минимального срока годности или даты "употребить до".