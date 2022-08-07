Минблаг планирует увеличить транспортное пособие для людей с инвалидностью

Целью транспортного пособия является оказание дополнительной материальной поддержки лицам с ограниченными возможностями, имеющим тяжелые нарушения походки и движений, существенно влияющие на подвижность человека, а нередко и на передвижение в общественном транспорте. В первую очередь транспортное пособие обеспечивает дополнительную финансовую поддержку для того, чтобы лица с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата могли пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.