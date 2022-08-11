Развязанная Россией война в Украине переворачивает очередную страницу истории. Для одних в Латвии это крах бизнеса, для других – время возможностей, убежден латвийский предприниматель родом из Украины Александр Петров.
Когда российские звезды в Латвии - нон грата: крах для одних, возможность для других
В Латвии некоторые компании были вынуждены закрыться из-за идеологических, ресурсных или финансовых трудностей. Одна из них – концертное агентство SIA Bravo Events, которое преимущественно организовывало концерты российских звезд в Латвии. 13 июля суд Видземского предместья Риги признал SIA Bravo Events неплатежеспособным, о чем свидетельствует запись в Регистре неплатежеспособности. Поговорили с предпринимателем Александром Петровым, почему, по его мнению, эта компания обанкротилась, кто займет ее место на рынке и как к этому причастны украинцы.
Александр Петров – латвийский предприниматель родом из Украины, основатель структуры APholding, которая занимается разнопрофильным бизнесом: IT-ресурсы различного направления, производственные компании, "Торговый дом Украины" – организация, развивающая экспорт Украины в странах ЕС, а также билетный сервис.
"SIA Bravo Events – это большое агентство, это талантливые профессионалы, которые влияли на медийный рынок Латвии достаточно долгое время. Я знаю их лично.
Но если Covid еще давал им надежду на то, что закончится пандемия и люди снова пойдут на концерты, то война вынудила признать свою неплатежеспособность. Они стали заложниками ситуации, заложниками Путина.
Ведь их целевой аудиторией было русскоязычное население Латвии, а их специализацией – организация концертов в основном российских звезд", – говорит предприниматель об уходе с рынка SIA Bravo Events.
Бизнесмен считает, что если раньше у SIA Bravo Events еще была вера в то, что к российской культуре, к российским звездам будет лояльный подход, то со временем всем стало понятно, что в ближайшие надцать лет российских артистов в Латвии не будет: "Решение Путина начать войну закончило их бизнес. Ты можешь инвестировать в перспективу, но если перспективы нет – это конец".
Мировые кризисы – это не только о падениях и банкротстве, но и о возможностях. Александр считает, что уход одного из ведущих игроков в организации концертного бизнеса говорит лишь о том, что переворачивается очередная страница истории: "Остается чистый лист, на котором уже можно начинать создавать новый культурный пласт. Еще до того, как SIA Bravo Events заявило о своем банкротстве, у нас появилась идея заниматься концертами. Также у нас есть билетный сервис, что упрощает работу, вопрос был только в команде, потому что 90% успеха любого начинания зависит от коллектива. По стечению обстоятельств я познакомился с украинцами, которые работали в медийной, PR-сфере, и подумал: если их компетенцию применить на латвийском рынке, то получится достаточно хорошее, интересное и продуктивное дело. Плод этой синергии инициировал создание APstar – концертно-продюсерской группы компаний. Также на организацию APstar оказал влияние предприниматель Александр Стрижак".
Петров убежден, что именно специалисты, которые "прошли украинскую школу", – отличительная черта нового сервиса, "свежая кровь" для латвийского шоу-бизнеса, которая поможет придать масштаб и улучшит качество работы. "Мы понимаем, что они могут показать новые подходы, другой масштаб, поделиться опытом, продемонстрировать, как может быть. Мы не говорим "хуже" или "лучше", потому что это уже оценки, а вот просто – как может быть. Потому что Украина работала и работает в других объемах, с большими денежными потоками, с другим количеством аудитории.
Украинцы и украинки сейчас дают возможность бизнесу Латвии, вливая квалифицированную рабочую силу, к тому же украинская и латвийская истории очень похожи, у нас одинаковый взгляд на трагические моменты в жизни наших государств, и стратегически мы смотрим в одном направлении", – считает Петров.
Миссия компании APstar – обеспечить культурный обмен между Украиной и Латвией на уровне эстрадных исполнителей. Создатели планируют знакомить страны Европы с украинскими звездами путем организации концертов, ротации на радио, промотированием артистов на телевидении, на интернет-платформах и т. д.
Александр Петров с командой также планируют задействовать в реализации своей инициативы культурное направление посольства Украины в Латвии, а также Министерство культуры Украины для того, чтобы ускорить вход украинских артистов в латвийскую эстраду: "В Украине сейчас не до концертов. Если после Covid индустрия шоу-бизнеса рухнула, то в данный момент она почти умерла. Создание компании, которая будет организовывать концерты украинским звездам – это также наш вклад в помощь поднятия экономики не только Украины, но и Латвии. Также мы планируем перечислять определенный процент с прибыли от мероприятий для гуманитарных нужд Украины".
В Латвии также есть много молодых талантливых музыкальных групп, о которых не знает мир, которые нуждаются в промотировании. Если концертно-продюсерская группа компаний APstar будет успешной в Латвии, планируется создание двустороннего культурного направления с дальнейшей социализацией и латвийских артистов. Данная структура в будущем, после стабилизации ситуации и победы Украины в войне с Россией, поможет латвийским артистам также выступать на украинских площадках и быть представленными в украинском шоу-бизнесе.
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