Когда российские звезды в Латвии - нон грата: крах для одних, возможность для других

Петров убежден, что именно специалисты, которые "прошли украинскую школу", – отличительная черта нового сервиса, "свежая кровь" для латвийского шоу-бизнеса, которая поможет придать масштаб и улучшит качество работы. "Мы понимаем, что они могут показать новые подходы, другой масштаб, поделиться опытом, продемонстрировать, как может быть. Мы не говорим "хуже" или "лучше", потому что это уже оценки, а вот просто – как может быть. Потому что Украина работала и работает в других объемах, с большими денежными потоками, с другим количеством аудитории.

Латвийский предприниматель украинского происхождения Александр Петров Фото: Из личного архива Александра Петрова

Украинцы и украинки сейчас дают возможность бизнесу Латвии, вливая квалифицированную рабочую силу, к тому же украинская и латвийская истории очень похожи, у нас одинаковый взгляд на трагические моменты в жизни наших государств, и стратегически мы смотрим в одном направлении", – считает Петров.

Миссия компании APstar – обеспечить культурный обмен между Украиной и Латвией на уровне эстрадных исполнителей. Создатели планируют знакомить страны Европы с украинскими звездами путем организации концертов, ротации на радио, промотированием артистов на телевидении, на интернет-платформах и т. д.

Александр Петров с командой также планируют задействовать в реализации своей инициативы культурное направление посольства Украины в Латвии, а также Министерство культуры Украины для того, чтобы ускорить вход украинских артистов в латвийскую эстраду: "В Украине сейчас не до концертов. Если после Covid индустрия шоу-бизнеса рухнула, то в данный момент она почти умерла. Создание компании, которая будет организовывать концерты украинским звездам – это также наш вклад в помощь поднятия экономики не только Украины, но и Латвии. Также мы планируем перечислять определенный процент с прибыли от мероприятий для гуманитарных нужд Украины".

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко и латвийский предприниматель украинского происхождения Александр Петров Фото: Из личного архива Александра Петрова

В Латвии также есть много молодых талантливых музыкальных групп, о которых не знает мир, которые нуждаются в промотировании. Если концертно-продюсерская группа компаний APstar будет успешной в Латвии, планируется создание двустороннего культурного направления с дальнейшей социализацией и латвийских артистов. Данная структура в будущем, после стабилизации ситуации и победы Украины в войне с Россией, поможет латвийским артистам также выступать на украинских площадках и быть представленными в украинском шоу-бизнесе.