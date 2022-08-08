Ожидается, что в следующем отопительном сезоне тарифы предприятия теплоснабжения Rīgas siltums повысятся еще раз, сообщил на телеканале TV3 член правления предприятия Угис Осис.
"Rīgas siltums": тарифы на теплоэнергию повысятся еще раз
Он напомнил, что 15 августа вступит в силу новый тариф, который будет примерно на 15% выше нынешнего. В то же время представитель компании признал, что на этом рост тарифа не остановится и ожидается еще больший его рост после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг рассмотрит поданный Latvenergo проект тарифа, который в свою очередь повлияет на тариф Rīgas siltums.
В связи с этим представитель предприятия призвал и индивидуально, и в целом в домах предпринимать меры экономии теплоэнергии, которые еще не поздно реализовать.
С учетом того, что в новом отопительном сезоне, вероятно, будут расти задолженности потребителей за тепло, Rīgas siltums объявило конкурсы на кредитование, чтобы обеспечить достаточные финансовые средства, сообщил Осис.
Летний сезон предприятие использовало для закупки топлива - в настоящее время продолжается процесс заключения договора о закупке щепы, а с весны предприятие несколькими партиями закупило природный газ. Как сообщил Осис, в этом году Rīgas siltums разделило закупки газа на несколько частей, чтобы застраховаться, что газ будет.
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