Полностью индексируемые пенсии вырастут в среднем на 23%

Для лиц, чей страховой стаж составляет до 29 лет, при пересмотре пенсии по старости будет применяться индекс 1,2287, если страховой стаж от 30 до 39 лет - индекс 1,2314, если страховой стаж от 40 до 44 лет - 1,2341. В свою очередь, если страховой стаж составляет 45 лет и более, будет применяться индекс 1,2369.

Например, если пенсия по старости составляет 370 евро, то для пенсионера со страховым стажем до 29 лет пенсия с октября составит 454,62 евро, или на 84,62 евро больше. Если страховой стаж от 30 до 39 лет, пенсия будет 455,62 евро, или больше на 85,62 евро, если страховой стаж от 40 до 44 лет, пенсия составит 456,62 евро, или увеличится на 86,62 евро. Если страховой стаж составляет 45 лет и более, пенсия увеличится до 457,65 евро, или на 87,65 евро.

Целью индексации пенсий является защита пенсий и пособий от падения покупательной способности и обеспечение того, чтобы они не обесценивались.

Министерство благосостояния сообщает, что в 2022 году государственные пенсии и пособия по потере трудоспособности и потере кормильца будут пересмотрены в августе, но прибавка, полученная при индексации за август, будет выплачиваться одновременно с пенсией или пособием в сентябре.

Это означает, что в августе пенсии и пособия будут выплачены в прежнем размере, а в сентябре они будут выплачены в уже увеличенном размере вместе с невыплаченной надбавкой за август.