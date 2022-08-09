Примерно каждый десятый житель Латвии предполагает, что расходы на отопление в следующем сезоне вырастут по крайней мере на 300 евро, а около половины респондентов не знают, на сколько вырастут затраты, свидетельствует опрос населения, проведенный банком Citadele в июле.
Жители спрогнозировали счета за отопление: каждый десятый назвал рост расходов на 300 евро
Около половины, или 49%, не знают, каковы будут ожидаемые расходы на отопление, в том числе 38% считают, что точно рассчитать их вообще невозможно, и чаще так полагают люди в возрасте от 60 до 74 лет, жители Риги, Рижского региона и Видземе.
Прогнозируя предстоящее увеличение счетов за отопление осенью и зимой,
большинство, или 15% населения, ожидают увеличения расходов примерно на 100 евро, и чаще всего такие прогнозы делали жители Риги и Латгале.
11% ожидают, что расходы на отопление вырастут как минимум на 300 евро - так считают жители Рижского региона и Видземе. 9% жителей прогнозируют, что подорожание составит около 50 евро, а 8% считают, что сумма счетов увеличится на 200 евро.
Еще 5% считают, что расходы на отопление вырастут, но незначительно - такое мнение чаще высказывают жители региональных городов и сельской местности, чей ежемесячный доход составляет от 1000 до 1500 евро. 3% говорят, что расходы останутся прежними, и такие ответы дают только респонденты, не живущие в Риге.
8% респондентов, большинство из которых проживает в Риге или Рижском регионе, заявили, что еще не думали о повышении платы за отопление, и только 3% говорят, что их не беспокоят предстоящие платежи за тепловую энергию. Меньше всего эти платежи беспокоят людей моложе 29 лет, а также жителей малых городов и сельской местности меньше.
"Можно с уверенностью сказать, что энергоэффективность будет все чаще упоминаться в качестве обязательного условия в будущих переговорах по купле-продаже и кредитованию жилья. Мы уже видим, что колебания на энергетическом рынке заставляют жителей менять свои повседневные привычки - люди переезжают жить за город или на меньшую площадь. Люди хотят жить с уверенностью, что зимой коммунальные платежи не будут в два-три раза выше, чем летом, поэтому спрос на квартиры в новых проектах и в дальнейшем останется стабильным, и не будет сюрпризом, если при нынешних расходах на отопление все больше жильцов захотят сменить квартиру в серийном доме на компактный энергоэффективный частный дом. Однако не у всех есть возможность сменить место жительства, поэтому следует позаботиться о создании накоплений на отопительный сезон", - говорит Янис Мурниекс, руководитель дирекции по обслуживанию частных лиц банка Citadele.
В онлайн-опросе банка Citadele и исследовательского центра Norstat в июле 2022 года участвовали 1000 жителей Латвии.
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