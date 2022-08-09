Жители спрогнозировали счета за отопление: каждый десятый назвал рост расходов на 300 евро

"Можно с уверенностью сказать, что энергоэффективность будет все чаще упоминаться в качестве обязательного условия в будущих переговорах по купле-продаже и кредитованию жилья. Мы уже видим, что колебания на энергетическом рынке заставляют жителей менять свои повседневные привычки - люди переезжают жить за город или на меньшую площадь. Люди хотят жить с уверенностью, что зимой коммунальные платежи не будут в два-три раза выше, чем летом, поэтому спрос на квартиры в новых проектах и в дальнейшем останется стабильным, и не будет сюрпризом, если при нынешних расходах на отопление все больше жильцов захотят сменить квартиру в серийном доме на компактный энергоэффективный частный дом. Однако не у всех есть возможность сменить место жительства, поэтому следует позаботиться о создании накоплений на отопительный сезон", - говорит Янис Мурниекс, руководитель дирекции по обслуживанию частных лиц банка Citadele.