На ремонт дорог в Латвии нужно 563 млн евро до 2027 года

В 2021 году 1171,9 км или 12,3% государственных автодорог с асфальтовым покрытием были в очень плохом состоянии и нуждались в обновлении. В плохом состоянии находились также 5658,3 км или 54,2% государственных дорог с грунтовым покрытием.

В докладе отмечается, что в 2021 году для полного восстановления государственных автодорог необходимы 3,226 млрд евро, а для обеспечения устойчивого развития государственной автодорожной сети и полноценного улучшения ее состояния - 888 млн евро в год.

В соответствии с законом "Об автодорогах" финансирование на содержание и обновление автодорог в 2022 году должно было составить 617,4 млн евро, в 2023 году - 638,33 млн евро, а в 2024 году - 658,2 млн евро. Однако запланированное на 2022 год финансирование составляет 56,95% от предусмотренном законом, или 351,62 млн евро, в 2023 году - 42,71%, или 272,62 млн евро, а в 2024 году - 40,86%, или 268,95 млн евро.