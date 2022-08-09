Rīgas satiksme модернизирует остановки и перестроит трамвайные пути

Проект предусматривает перестройку трамвайных путей на 7-м трамвайном маршруте от Центрального рынка до конечной остановки "Кенгарагс" для нужд низкопольных трамваев и перестройку примерно 2-километрового участка 5-го трамвайного маршрута от перекрестка улиц Слокас и Юрмалас гатве до конечной остановки "Ильгюциемс".

Для того, чтобы сократить время пересечения перекрестка и повысить безопасность движения трамваев, в рамках проекта планируется также перестроить трамвайные пути на перекрестке набережной 11 ноября и улицы 13 января.

Rīgas satiksme полностью принадлежит столичному самоуправлению. По данным Firmas.lv, в 2021 году оборот предприятия составил 161,12 млн евро, прибыль - 3,05 млн евро.