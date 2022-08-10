Германия сдержанно отреагировала на призыв прекратить выдачу виз россиянам

"В настоящее время мы обсуждаем в Евросоюзе, как может выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать. Здесь играет роль и тема виз. По этому вопросу пока нет единой позиции, в том числе и на уровне федерального правительства. В принципе, мы всячески стремимся принимать единые для ЕС правила. Эта та сила, которую мы продемонстрировали и в рамках нынешнего конфликта с агрессором Россией. Мы стремимся к тому, чтобы действовать максимально едино на европейском уровне", - сказал Хебештрайт.

Запрет на выдачу виз россиянам

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) отметила, что от запрета на выдачу виз россиянам пострадают не только туристы из РФ. "Речь здесь идет не только о российских туристах, но, к примеру, и о представителях гражданского общества. Речь идет о школьниках, студентах, визах для близких родственников граждан стран ЕС или граждан России, проживающих на территории Евросоюза. Предметом дискуссии стал бы весьма широкий круг лиц", - пояснила Зассе.

Ранее входящая в ЕС Эстония призвала впредь не выдавать виз и видов на жительство гражданам РФ, поскольку "российская агрессия в Украине угрожает национальной безопасности". Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в своем микроблоге в Twitter: "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека".