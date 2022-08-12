За серийные ограбления детей в Кенгарагсе задержана банда подростков

Сотрудники Кенгарагского участка полиции начали расследование и в ходе оперативных розыскных мероприятий идентифицировали группу подростков. В середине июля был задержан один участник группы, о котором полиция ранее уже информировала общественность. К нему применена мера пресечения - арест.

В свою очередь в период времени со 2 по 10 августа в результате следственных действий полицейские задержали остальных четырех членов группы - молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, трое из них - несовершеннолетние.

Все участники группы признаны подозреваемыми по второй части 231-й статьи Уголовного закона - за хулиганство с нанесением телесных повреждений: на улице Маскавас у продовольственного магазина они без какой-либо причины избили прохожего. Кроме того, участники группы признаны подозреваемыми по третьей части 175-й статьи Уголовного закона, по первой части 176-й статьи и по 314-й статье Уголовного закона - за кражу и ограбление, а также за реализацию краденых вещей в ломбардах и физическим лицам.

15-летний участник группы признан подозреваемым и по ранее начатому уголовному процессу, когда 18-летнему пострадавшему намеренно были нанесены телесные повреждения средней тяжести - после ударов по лицу у него были констатированы множественные переломы в районе челюсти.

Ко всем вышеупомянутым лицам применена мера пресечения в виде полицейского надзора.

Сотрудники полиции сумели вернуть часть похищенных вещей.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.